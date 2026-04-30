Uno de los momentos más comentados de la tercera temporada de Euphoria llegó con la boda entre Cassie y Nate Jacobs, interpretados por Sydney Sweeney y Jacob Elordi, una escena tan intensa desde lo dramático como impactante desde lo visual.

El casamiento, concebido dentro de la historia como un vínculo destinado al conflicto desde el primer minuto, se transformó rápidamente en un fenómeno estético dentro y fuera de la pantalla.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi: los detalles del vestido de novia en su boda en ‘Euphoria’ | Créditos: HBO

El foco principal estuvo puesto en el vestido de novia, utilizado por la actriz Sydney Sweeney, una pieza pensada para generar conversación y reforzar el universo emocional del personaje.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi: los detalles del vestido de novia en su boda en ‘Euphoria’ | Créditos: HBO

El diseño elegido para Cassie se aleja por completo del clásico vestido nupcial romántico. La prenda apuesta por un dramático escote balcón, estructurado y provocador, que refuerza la identidad del personaje: vulnerable, intensa y permanentemente en búsqueda de validación.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi: los detalles del vestido de novia en su boda en ‘Euphoria’ | Créditos: HBO

EL VESTIDO DE NOVIA DE SYDNEY SWEENEY EN EUPHORIA

El vestido fue creado en colaboración entre la diseñadora de vestuario de la serie, Natasha Newman-Thomas, y el diseñador neoyorquino Jackson Wiederhoeft, una figura emergente de la moda internacional conocida por sus propuestas teatrales y de fuerte impronta conceptual.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi: los detalles del vestido de novia en su boda en ‘Euphoria’ | Créditos: HBO

La elección no fue casual. Desde la producción entendían que la boda debía funcionar como un gran evento visual, capaz de sintetizar el tono exagerado, emocional y estilizado que caracteriza a la serie creada por Sam Levinson.