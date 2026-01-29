A simple vista, esta película parece una de esas historias “tranquilas” en las que hay una mansión, una familia con plata y una chica que necesita empezar de nuevo. Pero en el suspenso doméstico, a veces lo perfecto suele ser una máscara.

Dos actrices de renombre en la actualidad se baten a duelo actoral en este filme que pronto se sumará al streming.

Por un lado, Sydney Sweeney, la figura que explotó con Euphoria, se mete acá en un registro más adulto, lleno de tensión, insinuaciones y un clima que se vuelve denso.

Del otro lado está Amanda Seyfried, que juega con el encanto y la amenaza en partes iguales. El contraste entre ambas actrices es el motor de la película. Una necesita el trabajo, la otra parece necesitar controlar todo puertas adentro.

La película en cuestión es La Empleada (The Housemaid, en inglés), la adaptación de un best seller de Freida McFadden dirigida por Paul Feig, un nombre asociado a la comedia que ahora se pasa al thriller psicológico.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried generan tensión en la pantalla.

De qué trata La Empleada

La historia de La Empleada sigue a Millie, una joven con un pasado complicado que acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja millonaria. El acuerdo incluye techo, comida y un sueldo que suena salvador. El detalle: hay habitaciones prohibidas, órdenes que cambian según el humor del día y una sensación constante de estar siendo observada.

Feig arma el relato como un tablero: cada gesto es una pista y cada escena parece preparar un giro. El problema, según parte de la crítica, es que esa maquinaria no siempre genera el golpe que promete: hay misterio y peligro, pero el suspenso se desinfla cuando la película fuerza algunas vueltas.

El tráiler oficial de La Empleada, el thriller erótico con Sydney Sweeney.

En el medio aparece el componente erótico, más sugerido que explícito. Juego de poder, celos, intimidad ajena y tensión de clase se mezclan con una amenaza que no se puede nombrar del todo. Eso le da un tono de “placer culpable” que busca incomodar sin dejar de entretener.

Cuál es el reparto de La Empleada

Además de Sweeney y Seyfried, el reparto suma a Brandon Sklenar como Andrew, el marido; y a Michele Morrone como Enzo, una presencia que empuja el costado más seductor y ambiguo de la historia.

La Empleada (The Housemaid, en inglés), la adaptación de un best seller de Freida McFadden.

La película se estrenó en Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025 y llegó a otros mercados a comienzos de 2026. En la conversación alrededor del film también pesa el “efecto Sweeney”, es decir, su salto a proyectos de alto perfil y su capacidad para sostener películas orientadas a público adulto, algo que el cine comercial venía perdiendo.

¿Con qué te vas a encontrar?

Con un thriller de interiores, de esos que se disfrutan más si entrás sin esperar realismo quirúrgico: funciona cuando se apoya en la incomodidad cotidiana (una sonrisa que dura de más, una puerta cerrada, una frase rara) y se complica cuando necesita gritar para mantener la tensión.

La Empleada tiene material para engancharte, aunque no siempre cierre con la misma fuerza con la que arranca. ¿Te vas a animar a verla?

Cuando llega al streaming

Aunque no está confirmada la fecha, prevén que HBO Max y Netflix la sumen a su catálogo en los próximos meses