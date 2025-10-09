Hace años que los fanáticos de Euphoria aguardan el retorno de Rue Bennett y sus compañeros al drama que mezcla adolescencia, adicciones y caos emocional.

Pero en el horizonte del anuncio oficial ya comienzan a filtrarse silencios incómodos: personajes que no volverán.

El hecho de que ciertos rostros icónicos digan adiós al elenco genera tanto expectativas como temor en los fans de la serie de HBO Max protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney. ¿Qué historias quedarán truncas? ¿Cómo sobrevivirá la narrativa sin quienes parecían esenciales?

// Todo lo que se sabe sobre la secuela de la exitosa película de desastres de Gerard Butler

Mientras tanto, la confirmación oficial llegó: Euphoria regresará. Es un dato importante, más cuando pasaron casi cuatro años desde la temporada 2.

¿Cuándo será el regreso de Euphoria?

El presidente de HBO y Max, Casey Bloys, declaró durante los premios Emmy 2025 que la tercera temporada está programada para estrenarse “en la primavera” de 2026, aunque no se precisó día exacto.

Zendaya volverá como Rue Euphoria.

Según los anuncios, la producción empezó recién en 2025, tras múltiples retrasos generados por huelgas de guionistas y actores, proyectos paralelos de los intérpretes y el fallecimiento del actor Angus Cloud, que interpretaba a Fezco.

La temporada constará de 8 episodios, el mismo número que las entregas anteriores, y enfrentará el reto de justificar un salto temporal: los personajes ya no estarán en la secundaria sino enfrentando etapas más adultas de sus vidas.

¿Quiénes no volverán a la serie?

Las despedidas más resonantes ya se confirmaron. Barbie Ferreira, la actriz detrás de Kat Hernández, había anunciado previamente que no participaría de la tercera temporada.

Otra ausencia que impacta es la de Storm Reid, quien interpretaba a Gia, la hermana menor de Rue. En diversos reportes se confirma que Gia no estará en esta entrega.

Además, la partida ya ineludible es la de Angus Cloud, cuyo deceso en 2023 obliga a la serie a reorganizar el destino de Fezco dentro de la historia.

Los regresos y las novedades

A pesar de los ausentes, el núcleo central se mantiene fuerte. Zendaya volverá como Rue, y junto a ella regresan nombres ya clásicos en la serie: Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Eric Dane.

La nueva temporada tendrá 8 episodios, el mismo número que las entregas anteriores.

Como sorpresa llamativa, se sumará al reparto la cantante española Rosalía, en su debut actoral dentro de la serie, como un personaje aún enigmático.

También figuran en el roster ampliado nombres como Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Colman Domingo—regresando como estrella invitada—, entre otros.

El salto temporal será clave. La serie tendrá que trasladar sus conflictos adolescentes a otros ámbitos: identidad, relación con la adicción, vínculos que envejecen, errores que pesan. Sam Levinson ya anticipó que esta entrega explorará un tono más adulto, casi film noir, con énfasis en el peso del pasado.

La ausencia de Kat, Gia y Fezco abre interrogantes narrativos: cómo reinterpretar las conexiones emocionales que ya estaban tejidas. Al mismo tiempo, nuevas caras como Rosalía ofrecen un aire nuevo.

// Cómo es Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, el documental más esperado de 2025

A su vez, la decisión de Bloys de situar el estreno en primavera 2026 permite alinear la producción con premios y garantizar un espacio narrativo más dilatado.

Ahora te preguntamos: ¿Es lo que esperabas de Euphoria?