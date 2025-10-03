Rockstar: DUKI desde el fin del mundo es el documental que Netflix estrenará para sumergir al público en la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki.

El proyecto se plantea no solo como una crónica del éxito, sino como una indagación emocional que explora el quiebre entre el artista público y el ser humano privado. En su centro está la pregunta: ¿Quién es Mauro y quién es Duki?.

La narrativa se despliega en tres ejes fundamentales: los inicios del trap en Argentina —con Duki emergiendo de batallas callejeras como El Quinto Escalón—, el momento en que cruza fronteras y escala hacia los estadios internacionales, y la lucha interna para sostener su identidad artística frente a críticas, presión mediática y transformación personal.

El adelanto oficial incluye material del histórico show en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, imágenes inéditas y archivos privados que premian a los seguidores con escenas nunca antes vistas.

Más allá del espectáculo, el documental pretende mostrar las costuras del fenómeno urbano que Duki representa: los apoyos, las rupturas, la autocrítica y la evolución sonora. No se trata solo de gloria, sino de entender cómo alguien convierte su historia personal en un símbolo cultural que trasciende géneros y fronteras.

La dualidad entre “el chico de las batallas de freestyle” y el artista que abarrota estadios es uno de los hilos dramáticos.

¿Quiénes participan?

La dirección está a cargo de Alejandro Hartmann, conocido por proyectos documentales con fuerte carga testimonial. Su mirada se centra en un archivo emocional: performance, backstage, intimidad.

En el documental participan figuras musicales clave del entorno urbano argentino. Se destacan Bizarrap y Nicki Nicole, quienes ofrecen testimonios sobre la evolución artística y el contexto que rodeó el ascenso de Duki.

Lo que lo hace diferente

Una de las características más celebradas del avance es el acceso casi total al “detrás de escena”. No solo se verán conciertos multitudinarios, sino el proceso creativo, los momentos de duda, los ensayos, la convivencia en “la Mansión” con figuras como Neo Pistea e Ysy A, y los contrastes entre el escenario y la vida cotidiana.

Otro punto de atractivo es que no obvia la tensión artística frente a la fama. Explora las críticas recibidas, los costos emocionales del éxito y la búsqueda de reconciliar el pasado con el presente. Esa dualidad entre “el chico de las batallas de freestyle” y el artista que abarrota estadios es uno de los hilos dramáticos.

Además, la producción visual promete imágenes impactantes: la desolación de estadios, los zooms emocionales, el contraste entre intimidad y espectáculo. Netflix ya adelantó que habrá escenas del show en el Bernabéu que servirán de eje narrativo para conectar lo global con lo argentino.

Expectativas, fecha y estrategias

Rockstar: DUKI desde el fin del mundo llega a la plataforma este jueves 2 de octubre y tiene una duración de 1 hora y media.

El anuncio del proyecto generó gran expectativa entre sus seguidores y dentro de la industria de la música urbana. Los adelantos oficiales ya registran millones de reproducciones en redes, y Duki compartió el tráiler en sus plataformas personales.

También coincide con su gira mundial y el lanzamiento de su mixtape “5202”, lo que sugiere que el documental se insertará como un complemento narrativo poderoso que potencie su imagen artística global.