Guillermo Francella se convirtió en los últimos tiempos en uno de los actores argentinos emblema, y quizá de los más convocantes debido a sus numerosos éxitos. Es por ello que el público decide buscar en plataformas de streaming películas que lo tengan como protagonista.

Y una de las opciones que Netflix ofrece en su amplio catálogo es Un día en el paraíso, una comedia romántica con tintes de drama. El filme de 1hora 41 minutos dirigido por Juan Bautista Stagnaro se estrenó en 2003, sigue siendo recordada y es una de las más vistas.

De qué trata Un día en el paraíso en Netflix

La trama de Un día en el paraíso sigue a Reynaldo, un dibujante y pintor frustrado que sobrevive como fotógrafo de revistas y con trabajos esporádicos.

Su vida cambia cuando conoce a Tati, una joven mendocina que llega a Buenos Aires en busca de oportunidades como modelo y actriz. Entonces un romance entre ambos, lleno de pasión pero atravesado por desencuentros, se convierte en el corazón de la historia.

Con una mezcla equilibrada de humor, drama ligero y romanticismo, la película conquistó a un público diverso. Familias enteras fueron al cine, la consolidó como un verdadero fenómeno de taquilla, y ahora sigue los mismos pasos en la plataforma de la N.

Araceli González y Guillermo Francella en "Un día en el paraíso"

Quiénes actúan en Un día en el paraíso

En la película Un día en el paraíso, la pareja protagónica de Francella (Reinaldo) es nada menos que Araceli González (Brenda o Tati).

También integran el elenco Javier Lombardo (Berardinelli), Márgara Alonso (Doña Paula), Martín Seefeld (Nacho), Claudia Fontán (Pelusa), Graciela Tenenbaum (psicoanalista), Silvina Bosco (Silvia) y Marcos Woinsky (Muller).

Francella, un fenómeno en la pantalla de streaming

Resulta habitual que el contenido protagonizado por Guillermo Francella sea furor en plataformas de streaming. Presencia actoral, carisma y estilo tan reconocible para el público argentino hicieron que numerosas obras tengan una nueva vida digital.

Su papel en Un día en el paraíso no es el de un héroe tradicional, sino el de un hombre común que intenta alcanzar un ideal imposible. Su actuación llena de matices, conecta por igual con quienes lo conocen desde sus épocas de televisión y con aquellos que lo ven por primera vez.

Qué ver de Francella en Netflix

Más allá de que muchos esperan el desembarco de su súper éxito en cine Homo Argentum, hay numerosas producciones con Francella para disfrutar en Netflix. A continuación, tres piezas para disfrutar del actor:

El secreto de sus ojos (2009). La aclamada película argentina, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, es una de las joyas del cine nacional. Está protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, y dirigida por Juan José Campanella.

Guillermo Francella y Luis Brandoni, una dupla que es garantía de éxito en la pantalla.

Mi obra maestra (2018). Una comedia que critica el circuito artístico de Buenos Aires, mostrando la tensión entre la autenticidad creativa y el mercado. Francella interpreta a un galerista de arte encantador y sofisticado, pero con una total falta de escrúpulos. Lo acompaña Luis Brandoni.

Granizo (2022). Una película donde el popular meteorólogo Miguel Flores debe lidiar con la caída de su popularidad y reconstruir su vida tras un error en la predicción del clima que lo convierte en el enemigo público número uno de los vecinos.