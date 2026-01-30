Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la controversia en Hollywood, pero esta vez por razones que podrían traerle problemas judiciales. La reconocida actriz escaló el famoso cartel de Hollywood para realizar una arriesgada acción de marketing que no contaba con las autorizaciones necesarias.

Según imágenes obtenidas por TMZ, la protagonista de “Euphoria” trepó hasta la letra “H” del icónico símbolo cinematográfico acompañada por varios alpinistas profesionales. Una vez en la cima, procedió a colgar múltiples corpinos de una marca que ella representa, dejándolos entrelazados entre las letras del cartel.

EL PERMISO QUE NO FUE LO QUE PARECÍA

La situación se complica para la actriz debido a un detalle crucial: aunque Sweeney había solicitado permiso para acercarse al cartel durante un horario nocturno específico, nunca pidió autorización para tocarlo, escalarlo ni colgar ningún tipo de objeto en la estructura.

La Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria del emblemático letrero, emitió una contundente declaración: “No se concedió ningún permiso para hacer esto”. Además, mediante un correo electrónico, notificaron a la productora responsable de la acción que está prohibido grabar el cartel y utilizar las imágenes sin aprobación previa.

POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES

De acuerdo con la información revelada por TMZ, la actriz podría enfrentar cargos por vandalismo. La escalada no autorizada y la intervención del monumento histórico constituirían una violación a las normativas de conservación del patrimonio cultural de Los Ángeles.

Hasta el momento, cuando el medio consultó sobre la existencia de una denuncia penal formal, no obtuvieron respuesta oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, la gravedad del incidente sugiere que podrían iniciarse procedimientos legales en los próximos días.