Andrea Rincón volvió a quedar en el centro de la escena luego de contar una inesperada anécdota vinculada a Lionel Messi. Durante una charla distendida con el streamer Martín Cirio, la actriz recordó una presunta relación que habría mantenido con el capitán argentino cuando tenía 24 años.

Antes de avanzar con el relato, Rincón anticipó la repercusión que tendrían sus dichos. “Me van a dar por todos lados”, lanzó entre risas, consciente del impacto que generarían sus palabras.

ANDREA RINCÓN CONTÓ CÓMO HABRÍA SIDO SU ENCUENTRO CON MESSI

Según relató, en aquel momento tuvo un encuentro con el futbolista y hasta recordó una frase que le dijo en tono divertido. “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día metió un gol. Yo ya había tomado unas copitas de más”, expresó.

Crédito: X

El comentario generó sorpresa en la entrevista y rápidamente derivó en más preguntas por parte del conductor, mientras Rincón respondía sin filtros sobre aquella etapa de su vida.

LA ACLARACIÓN SOBRE ANTONELA ROCCUZZO

Tras contar la anécdota, la mediática también hizo una precisión para evitar interpretaciones sobre la vida sentimental del jugador. “Él no estaba con Antonela Roccuzzo, no le fue infiel”, aseguró.

Además, sostuvo que en otras oportunidades ya había sido consultada por periodistas sobre este tema y remarcó que siempre mantuvo la misma versión de los hechos.