Andrea Rincón volvió a estar en el centro de la escena tras una confesión inesperada sobre Lionel Messi.

En medio de un streaming, la actriz aseguró que el capitán de la Selección argentina la tiene bloqueada en redes sociales y, sin querer, reavivó viejos rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

Todo comenzó cuando Rincón opinó sobre el reciente encuentro entre Messi y Donald Trump. Fiel a su estilo, fue tajante: “Él no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”.

Ante la pregunta de los conductores sobre cómo conocía tanto a Messi, la actriz respondió con misterio: “Chicos, no importa. Mis mejores amigas tienen fotos abrazadas con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”.

Andrea Rincón se puso a criticar a Messi, antes Alberto Fernández.



Me parece que se están pasando de la raya, es un golpe bajo, en el suelo diría. pic.twitter.com/FXZGEr2PFs — ELDUCK (@elduckpost) March 13, 2026

La confesión de Andrea Rincón: “Estoy bloqueada, nunca supe que tenía Instagram”

Mientras el debate seguía, Rincón lanzó una revelación que sorprendió a todos: “Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver. Nunca supe que tenía Instagram”.

Entre risas, la actriz contó que no sabe por qué el futbolista la bloqueó y aclaró: “Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años”.

La frase no pasó desapercibida y en el estudio empezaron a especular sobre los motivos del bloqueo.

Incluso, algunos sugirieron que Antonella Roccuzzo podría ser la responsable de filtrar a quiénes sigue o bloquea el astro del fútbol. Sin embargo, Rincón se mostró indiferente: “No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”.

Viejos rumores y una aclaración sobre el vínculo con Messi

La confesión de la actriz reavivó antiguos rumores sobre un supuesto romance con Messi. Aunque Rincón negó cualquier tipo de relación actual, dejó una reflexión sobre el pasado del futbolista: “Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”.

Con su estilo directo, Andrea Rincón volvió a instalar el tema en la agenda mediática y dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre su historia con el capitán argentino.