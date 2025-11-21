A pocos meses del estreno de “Gran Hermano: Generación Dorada”, comenzaron las dudas entre los fanáticos: ¿habrá cambios en la icónica casa del reality? La respuesta llegó de la mano del propio conductor.

Santiago del Moro sorprendió en sus redes sociales al confirmar que la vivienda más famosa del país será completamente remodelada para recibir a los participantes de la nueva edición.

El presentador compartió imágenes exclusivas del recorrido que hizo junto al equipo de producción por la estructura actual, tal como quedó luego del final de la última temporada.

El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre la nueva casa de Gran Hermano. Crédito: Instagram

SANTIAGO DEL MORO CONFIRMÓ GRANDES CAMBIOS EN LA CASA DE GRAN HERMANO

En ese contexto, reveló que ya comenzaron los trabajos y que las modificaciones serán profundas.“Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar”, escribió Del Moro, alimentando el misterio y la expectativa.

Aunque no brindó detalles concretos sobre la nueva estética, el diseño o las funcionalidades, las fotos dejaron en claro que la producción ya está manos a la obra. Con esta confirmación, Telefe prepara una edición que promete renovar por completo la dinámica visual y estructural del reality, generando un quiebre respecto a todo lo visto hasta ahora.