Thiago Medina y Daniela Celis fueron invitados a La Mañana con Moria, y la conductora no perdió la oportunidad de preguntarle a la expareja, nacida en Gran Hermano, si habían vuelto a tener sexo tras el grave accidente en moto del joven de 22 años, que casi le cuesta la vida.

“Para la vida de ustedes, ¿qué les gustaría? ¿Volver? ¿Nunca más tuvieron sexo? No se los creo”, les dijo Moria Casán, sin filtros.

Tanto Daniela como Thiago reaccionaron al instante con una carcajada pícara y sonora.

Una panelista de eltrece, teniendo en cuenta la gravedad del accidente que sufrió Medina y las operaciones a las que fue sometido, consultó: “Pero, ¿puede ya Thiago?”.

Y él respondió con contundencia: “Sí, puedo, puedo”.

“¿Cómo sabés que podés?”, le retrucó Daniela Celis. Y Thiago, rápido de reflejos, contestó: “Le pregunté al doctor”.

A pocos metros, el médico Guillermo Capuya apuntó: “Lo veo bien. Es joven y no precisa ‘ayudín’ para mejorar la erección”.

