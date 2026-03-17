Un episodio de máxima tensión sorprendió a Licha Navarro, quien relató en sus redes sociales el dramático momento que le tocó atravesar mientras se encontraba trabajando en una quinta.

El modelo compartió con sus seguidores los detalles del incendio que se desató en la vivienda de un vecino y que, por fortuna, no dejó víctimas ni daños de gravedad.

El ex participante de Gran Hermano utilizó sus historias para contar lo sucedido casi en tiempo real. “Estábamos trabajando en la quinta y se empezó a prender la garrafa del vecino. Acá están los muchachos, los héroes”, expresó.

Licha Navarro, de Gran Hermano, vivió un dramático momento: “Vimos fuego en la casa y…”. (Foto: Instagram / licha_navarro)

TENSIÓN EN LA CASA DE LICHA NAVARRO

Según detalló Navarro, tras detectar el fuego dieron aviso a los bomberos, pero también actuaron por su cuenta para evitar que las llamas se expandieran. “Saltamos al otro lado con dos mangueras y una escalera, uno de los chicos se fue a buscar el matafuegos del auto y logramos apagar una parte”, contó.

La intervención improvisada fue fundamental para contener el avance del incendio hasta la llegada del personal especializado. Sin embargo, el foco no estaba completamente controlado: “Nos quedó la parte del techo que lo terminaron de apagar los bomberos cuando llegaron”, agregó, destacando el trabajo de los profesionales.

A pesar del susto y la tensión del momento, Navarro llevó tranquilidad al confirmar que no hubo personas heridas ni consecuencias mayores. “Por suerte están todos bien, fuera de peligro. Fue un lindo caga... pero ya pasó”, expresó con alivio, reflejando la mezcla de angustia y descarga tras lo ocurrido.