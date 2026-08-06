Aníbal Pachano volvió a ser noticia por su rol de abuelo-niñero de Vito, aunque esta vez el protagonismo se lo llevó un imprevisto: sufrió un accidente doméstico que lo dejó con el hombro fracturado y tuvo que salir a buscar reemplazo para su “niñerazo” con humor, dentro de la serie de videos que graba junto a su hija.

La sección “FALLÓ EL NIÑERO”, que forma parte de los contenidos que Sofía Pachano comparte en redes desde el nacimiento de Vito, se convirtió en un éxito: mientras ella cocina, su padre queda a cargo del bebé. Pero esta vez el protagonista apareció con un cabestrillo y una excusa insólita para faltar a su turno.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE ANÍBAL PACHANO

Con su característico tono canchero, el actor y bailarín explicó frente a cámara que estaba “autorizado a faltar” porque le habían “pasado algunas cositas”, y mostró un certificado médico firmado por él mismo, a modo de chiste, que lo eximía de su “niñerazo”. Después relató el motivo real de la lesión: se cayó en la bañadera mientras se bañaba y se quebró el hombro, a la espera de ser operado.

Aníbal Pachano justificó su ausencia como niñerazo. Explicó frente a cámara que estaba "autorizado a faltar" porque le habían "pasado algunas cositas", y mostró un certificado médico

Ante la imposibilidad de cumplir su rol, Sofía le fue leyendo un listado de figuras del espectáculo que podrían reemplazarlo temporalmente en el cuidado de Vito, y Pachano fue dando su veredicto sobre cada uno con comentarios filosos y divertidos: descartó de plano a algunos nombres, elogió a Moria Casán y a José María Muscari, y bromeó sobre los cuidados que debería tener Denise Dumas al alzar al bebé. También opinó sobre Yanina Latorre, Damián Betular, Beto Casella y varias parejas de la farándula que integraban la lista.

LA RESPUESTA DE PACHANO SOBRE POR QUÉ NO MUESTRA LA CARA DE SU NIETO

Aníbal Pachano contó con humor el accidente doméstico que le costó una fractura de hombro

El video se suma a otro momento reciente del actor, que en su paso por Storytime, el ciclo que conduce Nazarena Vélez en Bondi Live, se cansó de las críticas por no mostrar el rostro de Vito en redes y fue tajante al respecto: “Muchos nos preguntan por qué no mostramos la cara del chico. No la vamos a mostrar, entiéndanlo de una vez, no tenemos ganas”.