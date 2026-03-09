A pocas semanas de haber dado a luz, Sofía Pachano estuvo en el programa de Mirtha Legrand.

Fue allí que se dio una charla muy amena, donde no sólo se refirió a su actualidad profesional, sino al impacto positivo de la llegada de Vito, su primer hijo.

Fue así que Sofía Pachano brindó detalles sobre la salud de su padre, a quien ve mejor desde el nacimiento de su nieto.

Sofía Pachano relató cómo su hijo Vito impactó en su papá Aníbal: “Le salvó la vida” | Instagram @pachanoanibalok

SOFÍA PACHANO CONTÓ CÓMO ESTÁ SU PAPÁ ANÍBAL

La bailarina expresó: “Está enloquecido. Lo revivió, lo conectó con una parte… Ser abuelo debe ser eso. Está muy diferente. Para mí también es descubrirlo en otra faceta”.

Sofía Pachano relató cómo su hijo Vito impactó en su papá Aníbal: “Le salvó la vida” | Instagram @pachanoanibalok / Fuente: Instagram

Mirtha Legrand le manifestó su mirada con contundencia: “Yo creo que le salvó la vida”. Sofía asintió y agregó: “Le cambió la vida, es cierto. De hecho, ayer tuvo los resultados de unos análisis y le salieron bien. Ya le medimos la cabeza para hacerle una galerita”.