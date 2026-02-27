El martes 20 de enero nació Vito, hijo de Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo; desde entonces, ambos comparten mucho contenido vinculado a su nueva vida.
La bailarina y el actor se muestran sumamente felices por la llegada de su primogénito y así lo demuestran constantemente en redes sociales.
En esta oportunidad, Santiago hizo un especial posteo para honrar el amor que siente por Sofía Pachano.
EL POSTEO DE SANTIAGO RAMUNDO
El actor armó un emotivo reel al que acompañó con su voz. “Estoy agradecido por vos, por nosotros, por este presente. Cuando imagino la felicidad, imagino a Vito y a vos… Eso es lo primero que pienso”.
Y cerró: “No siempre te vas a ver a vos misma como yo te veo, pero voy a recordártelo hasta que lo hagas. Todo el camino recorrido que tenemos, ¿cómo llegamos hasta acá? No lo puedo creer. Sos ese deseo que volvería a pedir una y otra vez. Gracias, Sofi”.