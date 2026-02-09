Sofía Pachano protagonizó un cruce tan inesperado como contundente en sus redes sociales y se ganó el aplauso virtual de sus seguidores. Todo comenzó cuando una usuaria decidió opinar sobre la apariencia de Vito, el hijo que la artista tuvo con Santiago Ramundo, que nació hace apenas tres semanas.

El episodio ocurrió en Instagram, donde Sofía compartió una publicación familiar y recibió un comentario que desató su reacción inmediata.“Pelalo al bebé, no queda bien con tanto pelo”, fue el mensaje que una mujer le escribió sobre el recién nacido.

Lejos de ignorarlo o bloquear en silencio, la hija de Aníbal Pachano eligió responder de frente y con ironía: “Dejá de teñirte, no te queda bien el rubio con ese bronceado. Parecés la tía de Loco por Mary”, retrucó Sofía, sin anestesia.

“Una cucharada de su propia medicina”, escribió Sofía, dejando en claro que no piensa tolerar comentarios sobre el cuerpo o la apariencia de su bebé.

El mediodía del martes 20 de enero quedó marcado para siempre en la vida de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, quienes anunciaron con enorme ternura el nacimiento de su primer hijo. Y, como no podía ser de otra manera, la emoción se extendió a toda la familia, con Aníbal Pachano debutando en el rol de abuelo y desbordando felicidad.

La noticia llegó a través de un dulce posteo en las historias de Instagram de Sofía, donde presentó al pequeño Vito, el bebé que selló el amor de la pareja. Minutos después, el flamante abuelo habló con Teleshow y no ocultó su alegría: “Estamos felices con Ana, no se puede creer”, expresó Aníbal Pachano, haciendo referencia también a Ana Sans, quien acompaña de cerca a su hija en este momento tan especial.

Orgulloso, el artista contó cómo se encuentran los recientes papás y no escatimó en halagos: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, enumeró, visiblemente conmovido.

Además, Aníbal confesó su ansiedad por conocer a su nieto: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos”, dijo. Y cerró, en medio de uno de los momenos más felices de su vida: “Yo lo voy a conocer a la tarde recién, porque tengo ahora una sesión de fotos”.