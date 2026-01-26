El 19 de enero, Santiago Ramundo se convirtió en padre por primera vez junto a Sofía Pachano con el nacimiento de Vito.
A solo una semana de ese momento tan especial, el actor decidió abrir su corazón y compartir en redes sociales lo que siente en esta nueva etapa de su vida.
A través de un conmovedor mensaje en Instagram, acompañado por un álbum de fotos junto a su hijo, su pareja y su familia, Ramundo puso en palabras la emoción profunda que lo atraviesa desde la llegada del bebé.
El conmovedor mensaje de Santiago Ramundo a su hijo Vito
“Tengo la sensación de que nos elegiste. Aunque te acabo de conocer, te amo con toda mi alma, y con una fuerza que nace simplemente de mirarte”, escribió, visiblemente movilizado.
En el mismo posteo, reflexionó sobre cómo la paternidad transformó su manera de ver el mundo: “Mi vida cambió. No porque sea otro, sino porque todo se ve distinto. Es volver a mirar el mundo y aprender a acompañarte, día a día”.
Santiago también destacó la personalidad del pequeño y el impacto que ya genera en quienes lo rodean: “Llegaste con algo propio, con una mirada muy tuya, todos los que te conocen lo vieron”.
Con honestidad y ternura, habló de los miedos y aprendizajes de estos primeros días como papá: “Asumo ser tu papá con amor, respeto, con muchísima alegría y con miedos (todavía estoy aprendiendo a agarrarte y a ponerte bien los pañales), pero con el corazón abierto, para aprender… nadie te enseña a ser papá/mamá y ahora lo comprendo”.
Por último, celebró la familia que formó junto a Sofía Pachano: “Llegás a un hogar que construimos con mucho amor hace 5 años y a una familia amorosa, de gente que se junta alrededor de una mesa, charla, juega y celebra estar unida”.
El posteo cerró con una frase tan simple como poderosa: “Te abrazo como nunca abracé a nadie, desde el instante en que naciste y para siempre. Te amo. Tu papá”.