El mediodía del martes 20 de enero quedó marcado para siempre en la vida de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, quienes anunciaron con enorme ternura el nacimiento de su primer hijo. Y, como no podía ser de otra manera, la emoción se extendió a toda la familia, con Aníbal Pachano debutando en el rol de abuelo y desbordando felicidad.

La noticia llegó a través de un dulce posteo en las historias de Instagram de Sofía, donde presentó al pequeño Vito, el bebé que selló el amor de la pareja. Minutos después, el flamante abuelo habló con Teleshow y no ocultó su alegría: “Estamos felices con Ana, no se puede creer”, expresó Aníbal Pachano, haciendo referencia también a Ana Sans, quien acompaña de cerca a su hija en este momento tan especial.

Orgulloso, el artista contó cómo se encuentran los recientes papás y no escatimó en halagos: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, la verdad, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, enumeró, visiblemente conmovido.

Sofía y Aníbal Pachano / Fuente: Instagram

Además, Aníbal confesó su ansiedad por conocer a su nieto: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos”, dijo. Y cerró, en medio de uno de los momenos más felices de su vida: “Yo lo voy a conocer a la tarde recién, porque tengo ahora una sesión de fotos”.

Aníbal Pachano: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos”.

En la imagen se ve un primer plano del bebé, recostado de costado, envuelto en una mantita clara con detalles delicados. Lleva un gorrito tejido color crema que le cubre la cabeza y deja ver parte de su orejita y el cabello oscuro. En una de sus muñecas se distingue la pulsera identificatoria del sanatorio, mientras descansa plácidamente.