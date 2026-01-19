Sofía Pachano y Santiago Ramundo esperan a su primer hijo. La actriz transita las últimas semanas de su embarazo y subió un divertido contenido.

A medida que transcurren los días, lógicamente se acerca el momento más esperado, pero la bailarina hace lo suyo para cumplir con los plazos.

En un divertido video, mostró que hay una pregunta frecuente: “¿Ya nació?”. Y su respuesta fue bien gráfica: “Estoy tratando”.

En las imágenes se la ve haciendo movimientos puntuales sobre una medicine ball y hasta gateando, porque serían las sugerencias de los profesionales.

El divertido video de Sofía Pachano: “¿Ya nació?” | Créditos: instagram @sofipachano

SOFÍA PACHANO Y UNA INCOMODIDAD EN EL EMBARAZO

Todo va bien con la gestación de su hijo, pero hay una pequeña circunstancia que avergüenza a Sofi Pachano.

Se trata de la retención de líquidos, un aspecto que se da en muchísimos embarazos y absolutamente normal. De hecho, en el último video publicado, aclaró: “Ya fue, que se viralicen los pies”.