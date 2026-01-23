Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo volvieron a casa el lunes 26 de febrero de 2024 junto a su primer hijo, Vito, tras recibir el alta médica. La feliz noticia fue compartida por la actriz a través de sus redes sociales el martes 27 de febrero.

“Buen día, ayer volvimos a casa los 3, estamos muy bien y muy felices y emocionados como ven”, expresó Sofía en un emotivo video donde se la puede ver en el auto junto a Santiago, conduciendo de regreso a su hogar con el pequeño Vito en el asiento trasero.

Crédito: Instagram

LA EMOCIÓN DE SOFÍA PACHANO

En las imágenes, que fueron acompañadas por el tema “Juntos a la par” de Pappo, se observa a una emocionada Sofía limpiándose las lágrimas de felicidad durante el trayecto.

La nueva mamá también aprovechó para agradecer a todos por el cariño recibido: “Gracias a todos por sus saludos y el cariño que nos mandaron. Gracias también a todos los colegas del medio y periodistas que le dieron la bienvenida a Vito”, escribió.