Sofía Pachano decidió compartir una receta fácil de ricota casera perfecta para el posparto, pero necesitaba ayuda para cuidar a su bebé Vito mientras cocinaba. La solución: su papá Aníbal Pachano como “niñero” improvisado.

Lo que comenzó como un video de cocina se transformó en una comedia familiar que conquistó las redes sociales.

Mientras la chef calentaba un litro de leche a 85°C, agregaba limón y colaba el queso casero, su papá mecía al bebé en el fondo... hasta que llegó el momento del pañal.

EL CHISTE DEL PAÑAL QUE NADIE ESPERABA

En medio de la preparación, mientras Sofia colaba la ricota de textura cremosa y blanca, Aníbal susurró con complicidad: “Creo que se cagó”.

La similitud visual entre el queso y el contenido del pañal generó risas inmediatas y un momento de humor inesperado que los seguidores celebraron en los comentarios.

CRÉDITO: Tiktok

Pero la verdadera sorpresa llegó al final: cuando Sofia Pachano terminó su tostón gourmet con ricota, verduras, duraznos y glaseado balsámico para recompensar a su “niñero”, se encontró con una escena adorable: Aníbal Pachano profundamente dormido en el sillón con Vito en brazos.

El “niñero” había abandonado su puesto víctima del cansancio, demostrando que cuidar un bebé es más agotador que cualquier coreografía.