A diez días del nacimiento de Vito, Sofía Pachano volvió a las redes con un tierno video en el que se la ve usando un fular, con su bebé descansando plácidamente sobre su pecho.

En ese marco, la hija de Aníbal Pachano relató cómo transita los primeros días de la maternidad y el reencuentro con pequeños placeres que durante el embarazo había dejado de lado.

Cómo vive Sofía Pachano la maternidad a 10 días del nacimiento de Vito: video

“El fular es algo maravilloso. Manos libres”, comentó con humor, mientras aclaró entre risas: “Se puede cocinar con el bebé así, pero advertencia: no lo hagan”.

En un mensaje cargado de emoción, la hija de Aníbal Pachano se sinceró sobre el vínculo que empieza a construirse con su hijo: “No sé cómo puedo amar tanto a alguien que recién conocés. Ya sé, lo tuve en la panza, pero oficialmente nos conocemos ahora. Nos estamos conociendo, ¿entendés? Chabón, te amo”.

Además, celebró el regreso de ciertos gustos postergados durante la gestación. “Ya comí banana con dulce de leche, ya comí salamín, sanguchitos de jamón crudo con queso…”, enumeró divertida.

Fiel a su estilo descontracturado, Sofía cerró el post con una frase que resume el espíritu con el que atraviesa este momento único: “Así no recupero nunca la figura, pero dignity”.