Sofía Pachano y Santiago Ramundo fueron padres por primera vez: el 19 de enero nació Vito. Aníbal Pachano se convirtió en abuelo y manifestó su felicidad.
“Estamos felices con Ana, no se puede creer”, reveló el bailarín y coreógrafo. Y agregó: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, tuvo un parto natural. Santiago está divino y el bebé es hermoso”.
Aníbal Pachano no ocultó qué emociones sintió y percibe desde hace días, especialmente en la jornada del nacimiento.
ANÍBAL PACHANO, FELIZ POR SER ABUELO
El artista indicó: “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos. Cuando lo vi, no podía parar de llorar”.
Finalmente, expresó que las horas previas y el momento del nacimiento le generaron un impacto emocional y ahora está expectante por compartir tiempo con su nieto.