La salud del bebé de Sofía Pachano requirió de una intervención quirúrgica temprana, y fue la propia mamá de Vito Raimundo quien reveló los detalles del caso, y luego se explayó arrepentida en una serie de descargos en Instagram Stories.

“Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, detalló en diálogo con La Nación.

Luego, la hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz desdramatizó: “Ahora está rebien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande. Ya está todo encaminado y esperando que la lactancia se termine de asentar. Pero venimos bien”.

Sofía Pachano mostró su lado más real del puerperio

Con lo cual, más allá del momento de angustia de que su pequeño tenga que ser atendido en un quirófano de tan chiquitito, Sofía estaba satisfecha de haber tomado la decisión recomendada por los profesionales.

El descargo de Sofía Pachano en Stories

“Ay hijo, no tenés 15 días y ya tenés una polémica”, comenzó en tono gracioso.

“No fue una operación, por favor no me compartan más porque estos portales toman algo y lo hacen grave y en verdad no fue nada grave”, continuó

Ahí esclareció: “Fue hace 15 días, fue al revés, cuando era más chiquito que ahora. Fue una intervención del frenillo porque lo tenía corto y no movía bien la lengua. Por lo tanto, no se estaba prendiendo bien a la teta y no se alimentaba bien”.

“Es algo que nos recomendó la fonoaudióloga y su pediatra. Porque no habíamos logrado que se afloje con ejercicios. Fue en el consultorio de la dentista, súper rápido”, precisó.

“Obvio que para nosotros fue súper fuerte porque es muy chiquitito, pero nada más. No fue una operación a corazón abierto”.