La noche del sábado en La noche de Mirtha tuvo un condimento especial: Sofía Pachano sorprendió a todos al presentar en vivo a su hijo Vito, fruto de su relación con Santiago Ramundo. La emoción se apoderó del estudio y el público no pudo contener las lágrimas ante la ternura del momento.

La conductora, Mirtha Legrand, no ocultó su alegría y recibió al pequeño con palabras llenas de cariño: “Bueno, tenemos a otro invitado de lujo a la mesa. Voy a hablar despacito porque me parece... ¿Está durmiendo?”, preguntó, mientras miraba con ternura al bebé recién nacido.

Foto de Instagram @sofipachano

Pero el instante más emotivo llegó cuando Mirtha reflexionó sobre el paso del tiempo y el significado de ese encuentro: “Es divino pensar que, Dios mío, yo no voy a estar en este mundo y él va a decir, ‘Yo estuve en la mesa de una señora que comía en la televisión’”, expresó la diva, generando un silencio cargado de emoción en el estudio.

Foto: Instagram (@sofipachano)

Un debut televisivo que conmovió a todos

La presencia de Vito en el programa no solo fue un hito para la familia Pachano, sino también para la televisión argentina. El bebé estuvo en brazos de su mamá durante toda la transmisión, y Sofía lo calmó y lo cuidó en cada momento, mostrando la faceta más íntima y maternal de la actriz.

El público, tanto en el estudio como en las redes sociales, se mostró conmovido por la escena. Las imágenes de Sofía Pachano y su hijo en la mesa de Mirtha rápidamente se volvieron virales, y muchos destacaron la calidez y la naturalidad con la que la actriz compartió este momento tan especial.

Foto: Instagram (@pachanoanibalok)

La emoción de una mamá primeriza

Durante la charla, Sofía compartió sus sentimientos como mamá primeriza y habló sobre los desafíos y las alegrías de esta nueva etapa. La complicidad entre madre e hijo se hizo evidente, y la noche quedó marcada por la ternura y la emoción.

Sin dudas, la presentación de Vito en la mesa de Mirtha Legrand quedará en la memoria de todos como uno de los momentos más dulces y emotivos de la televisión.