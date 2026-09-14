Gladys “La Bomba Tucumana” no guarda el mejor recuerdo de su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe. Después de asegurar que se sintió maltratada por algunos de los participantes y cuestionar duramente a la producción, la cantante hizo una fuerte denuncia: aseguró que le robaron varias pertenencias durante su estadía en la casa y que ya puso un abogado para intentar recuperarlas.

En diálogo con Infama, la artista contó que entre los objetos que desaparecieron hay una pulsera que pertenecía a su esposo, Luciano Ojeda, quien murió el 24 de mayo de 2025: “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota...”, lanzó Gladys, visiblemente molesta por la situación.

La cantante aclaró que la joya no tiene un gran valor económico, pero sí representa un recuerdo muy importante de su marido: “Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma”, explicó.

Foto: Captura (Telefe)

“La pulsera no se la quise poner a él cuando se fue, cuando lo llevé al cementerio. No se la quise poner en el bracito porque él la amaba para dejármela justamente para mí, porque yo quería tenerla para mí”, recordó con emoción. Y añadió: “La llevé porque quería tenerlo conmigo. Está en la foto y todo, pero esa pulsera nunca volvió”.

La pulsera no sería el único objeto que Gladys asegura que desapareció durante su paso por el reality. La cantante también afirmó que le faltan varias prendas que había llevado para utilizar durante sus presentaciones: “Tampoco me devolvieron un montón de ropa que todavía tiene la etiqueta y que uso para cantar”, lamentó.

Ante la situación, la periodista Cora Debarbieri explicó en el ciclo de América que la artista estaría analizando avanzar legalmente si no obtiene una respuesta: “Está evaluando hacer la denuncia si no le dan una respuesta desde el otro lado. No está contenta con cómo la pasó y con estas irregularidades”, informó la panelista.

Gladys La Bomba Tucumana: “Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota...”.

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LA EMOCIÓN DE CHARLOTTE CANIGGIA AL HABLAR CON MARIANA NANNIS Y SU HERMANO ALEX EN GRAN HERMANO: “NO ME GUSTA LLORAR”

Charlotte Caniggia recibió una doble sorpresa en Gran Hermano: Generación Dorada a pocos días de la gran final. Primero pudo hablar con su mamá, Mariana Nannis, y luego escuchó un emotivo mensaje de su hermano Alex.

Durante la comunicación, Mariana alentó a su hija, le pidió que se quede con la copa, y la joven se sorprendió en vivo: “Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte”.

Luego, fue el turno de hablar de Mariana: “Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar. Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazóm. Besito, mi amor”, atinó a decir. Y su hija cerró: “¡Te amo! Gracias por llamar".

Foto: Captura (Telefe)

Pero la sorpresa no había terminado. Luego apareció Alex Caniggia con un mensaje para su hermana que la hizo quebrarse: “Hermana mía de mi vida. Estoy pero tan, tan orgulloso de vos. Te amo, sis”, le dijo.

Y agregó: “Estoy lejos, pero mi corazóm está siempre con vos. Te lo ganaste vos estar ahí, donde estás ahora, en la final. Semanas, meses luchándola. Nadie te puede venir a decir nada, porque vos sola te ganaste el puesto de estar en esa final”.

Foto: Captura (Telefe)

“Pierdas o ganes, sis. Sos una guerrera de la vida, una luchadora. Entonces, disfrutá la final. Tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano, sis. ¡Vamos con todo! ¡Te amo!”.

Charlotte, completamente movilizada, apenas pudo responder: “Ay, gracias”. Me cuesta llorar, pero gracias. Yo no me lo permito”, concluyó Charlotte, dejando al descubierto su lado más sensible justo antes de la gran final.