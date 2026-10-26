El truco de Karlos Arguiñano para darle forma a las hamburguesas sin que se peguen en las manos

El truco que usa Karlos Arguiñano para que las hamburguesas de lentejas no se peguen. Foto: Gentileza Antena 3

Preparar hamburguesas caseras puede parecer una tarea sencilla, pero hay un inconveniente que suele aparecer al momento de darles forma: la mezcla se pega en las manos y resulta difícil conseguir piezas uniformes. Para evitarlo, el reconocido chef español Karlos Arguiñano compartió un truco fácil de aplicar en cualquier cocina.

Durante la preparación de unas hamburguesas de lentejas, el cocinero mostró cómo manipular una mezcla de legumbres, arroz y verduras sin que los ingredientes queden adheridos a los dedos. Además, explicó que el mismo consejo también sirve para las hamburguesas de carne picada.

El truco de Arguiñano para que las hamburguesas no se peguen

El secreto consiste en humedecer ligeramente las manos con agua antes de manipular la mezcla. De esta manera, se forma una fina película de humedad que facilita el contacto con los ingredientes y evita que se adhieran tanto a la piel.

El truco que usa Karlos Arguiñano para que las hamburguesas de lentejas no se peguen. Foto: IA

“Si no, se os pega”, advirtió Arguiñano mientras explicaba la importancia de este paso durante la elaboración de sus hamburguesas.

Para aplicar el truco, alcanza con mojarse las manos, retirar el exceso de agua y tomar una porción de la preparación. Luego, se forma una bola y se aplasta suavemente hasta conseguir el grosor deseado.

Comensales 4 Ingredientes 400 gramos de lentejas cocidas y bien escurridas.

gramos de lentejas cocidas y bien escurridas. 100 gramos de arroz cocido.

gramos de arroz cocido. Una zanahoria.

zanahoria. Una cebolla pequeña.

cebolla pequeña. Un diente de ajo.

diente de ajo. 2 cucharadas de pan rallado, aproximadamente.

cucharadas de pan rallado, aproximadamente. Una cucharada de aceite de oliva.

cucharada de aceite de oliva. Sal y pimienta a gusto.

Perejil picado, opcional.

Karlos Arguiñano en su programa / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Procedmiento

Preparar las verduras: picar finamente la cebolla, el ajo y la zanahoria. Cocinarlos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén tiernos. Procesar las lentejas: colocarlas en un recipiente y aplastarlas con un tenedor hasta obtener una pasta con algo de textura. Incorporar el arroz: agregar el : agregar el arroz cocido , las verduras salteadas, sal, pimienta y perejil. Unir los ingredientes: mezclar hasta conseguir una preparación homogénea. Si está demasiado húmeda, incorporar un poco de pan rallado. Aplicar el truco de Arguiñano: humedecer ligeramente las manos, tomar porciones de la mezcla y darles forma redondeada y achatada. Cocinar las hamburguesas: colocarlas en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y dorarlas durante aproximadamente 3 o 4 minutos de cada lado, hasta que estén firmes y calientes por dentro.

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