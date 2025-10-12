La hamburguesa casera es un clásico imbatible de la cocina express. Pero lo tradicional a veces necesita una vuelta de tuerca para convertirse en algo épico. Este plato no solo impacta por su tamaño, sino por el tesoro que esconde en su interior.
El secreto para que esta hamburguesa gigante deslumbre a todos es su relleno: una capa de queso que se derrite por dentro durante la cocción. La clave está en el sellado perfecto para que ese queso (cheddar y de máquina) no se escape.
Ingredientes para hamburguesa gigante
- 500 g de carne picada.
- Una cdta de mostaza.
- Una cda de cebollita de verdeo picada.
- 2 cdas de perejil picado.
- Una cda de semillas variadas.
- 2 dientes de ajo picado.
- 3 cdas de pan rallado.
- 200 g de queso de máquina para el relleno.
- 80 g de queso cheddar para el relleno.
- 100 g de queso de máquina extra para cubrir.
- Lechuga, tomate y huevos.
La receta de una increíble hamburguesa gigante rellena de queso. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Mezclar todos los ingredientes y amasar bien hasta que la preparación esté bien homogénea.
- Hacer dos círculos de unos 20 cm de diámetro, disponer uno de ellos sobre papel manteca y cubrirlo de queso dejando un cm de borde.
- Cubrir con el otro disco de carne y cerrar los bordes para que no se derrame el queso.
- Cocinar en una plancha muy caliente.
- Servir con lechuga, tomate y huevo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/