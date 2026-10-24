Jimena La Torre compartió el horóscopo con las predicciones para los 12 signos del Zodíaco desde el lunes 26 al viernes 30 de octubre. Con la influencia de la Luna llena en Tauro, Juno en Acuario y el paso de la Luna por Géminis y Cáncer, los astros anticipan novedades en el amor, las relaciones, el trabajo y los proyectos personales. Conocé qué le espera a Aries, Tauro, Géminis y al resto de los signos.

Horóscopo del lunes: las predicciones de Jimena La Torre signo por signo

Aries: La Luna llena en Tauro intensifica tu deseo de vivir el amor con pasión y seguridad. Tomar la iniciativa sin apresurar los tiempos de la otra persona puede acercarte a quien deseas y fortalecer la confianza mutua.

Tauro: La Luna llena en tu signo ilumina tus deseos y te invita a disfrutar del amor sin tantas reservas. Abrirte a nuevas propuestas con calma puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos afectivos.

Géminis: La Luna llena en Tauro te propone reservar tiempo para el amor y reconocer tus inseguridades. Hablar con sinceridad sobre tus sentimientos puede ayudarte a recuperar la confianza en la pareja.

Cáncer: La Luna llena en Tauro te invita a observar tus vínculos antes de entregarte por completo. Escuchar a las personas que te inspiran confianza puede ayudarte a elegir relaciones más sinceras y estables.

Leo: La Luna llena en Tauro despierta tu pasión y te impulsa a revisar qué deseas en una relación. Expresar tus sentimientos sin dejarte llevar por el orgullo puede ayudarte a recuperar la cercanía y disfrutar del amor.

Virgo: La Luna llena en Tauro favorece las conversaciones pendientes y abre nuevas perspectivas en el terreno sentimental. Escuchar propuestas sin aferrarte al pasado puede ayudarte a cerrar etapas y renovar tus ilusiones.

Libra: La Luna llena en Tauro ilumina tus deseos más profundos y despierta nuevas posibilidades afectivas. Confiar en lo que sientes y hablar sobre la intimidad puede ayudarte a fortalecer un vínculo.

Escorpio: La Luna llena en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y el deseo. Superar los obstáculos y elegir desde la sinceridad puede ayudarte a recuperar la pasión y encontrar el equilibrio en la relación.

Sagitario: La Luna llena en Tauro puede traer recuerdos de amores pasados y emociones que creías superadas. Revisar lo vivido antes de actuar te ayudará a elegir aquello que aporte estabilidad a tu corazón.

Capricornio: La Luna llena en Tauro despierta deseos que habías dejado en pausa y favorece el romance. Reconocer lo que te atrae sin perder de vista tus valores puede ayudarte a vivir el amor con plenitud.

Acuario: La Luna llena en Tauro ilumina necesidades afectivas que quizás no te animabas a expresar. Mostrar tus sentimientos con gestos sinceros puede acercarte a quien amas y aportar equilibrio a tu vida íntima.

Piscis: La Luna llena en Tauro favorece las conversaciones amorosas y los acuerdos pendientes. Expresar tus sentimientos con claridad puede ayudarte a renovar la confianza y disfrutar más de tus vínculos.

Horóscopo del martes: qué dicen los astros para cada signo

Aries: Juno en Acuario te invita a construir compromisos basados en la amistad y los ideales compartidos. Respetar la independencia de cada uno puede fortalecer tus vínculos y renovar los proyectos en pareja.

Tauro: Juno en Acuario desafía tus ideas tradicionales sobre el compromiso y la estabilidad. Aceptar los cambios y negociar espacios personales puede ayudarte a construir una relación más auténtica.

Géminis: Juno en Acuario favorece los acuerdos que respetan la libertad y el crecimiento mutuo. Compartir ideas y nuevos horizontes con tu pareja puede fortalecer la confianza y renovar el compromiso.

Cáncer: Juno en Acuario te invita a revisar los acuerdos relacionados con la intimidad y los recursos compartidos. Hablar de límites y necesidades sin temor puede ayudarte a construir confianza y mayor autonomía.

Leo: Juno en Acuario, tu signo opuesto, pone el foco en las decisiones de pareja. Dejar atrás las luchas de poder y valorar las diferencias puede renovar el compromiso y fortalecer el respeto mutuo.

Virgo: Juno en Acuario te anima a revisar cómo se distribuyen las tareas y responsabilidades en pareja. Crear acuerdos flexibles y justos puede ayudarte a cuidar el amor sin descuidar tu bienestar.

Libra: Juno en Acuario favorece los romances que pueden evolucionar hacia compromisos más conscientes. Compartir proyectos y respetar la individualidad puede ayudarte a construir un amor más libre y estable.

Escorpio: Juno en Acuario te invita a renovar los acuerdos familiares y las bases de tu relación. Escuchar las necesidades de los demás sin imponer reglas puede fortalecer la convivencia y la confianza.

Sagitario: Juno en Acuario favorece las conversaciones sobre el futuro y las nuevas formas de compromiso. Hablar con honestidad y escuchar otras perspectivas puede fortalecer tus acuerdos y vínculos afectivos.

Capricornio: Juno en Acuario te propone revisar los valores y recursos que compartes en pareja. Negociar con claridad y respetar la autonomía económica puede aportar mayor equilibrio al compromiso.

Acuario: Juno en tu signo renueva tu manera de comprender la pareja y el compromiso. Mostrarte auténtico y respetar la libertad mutua puede ayudarte a construir vínculos duraderos y conscientes.

Piscis: Juno en Acuario te invita a reconocer los acuerdos silenciosos y las expectativas que pesan sobre el amor. Hablar con sinceridad y dejar atrás los sacrificios innecesarios puede renovar tu forma de comprometerte.

Horóscopo del miércoles: las predicciones para el amor y las relaciones

Aries: La Luna en Géminis despierta conversaciones intensas y te anima a expresar tus deseos. Hablar con sinceridad, sin apresurar las respuestas, puede renovar la confianza y la complicidad en el amor.

Tauro: La Luna en Géminis te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad afectiva. Conversar sobre deseos y límites sin aferrarte a certezas puede fortalecer un vínculo más auténtico.

Géminis: La Luna en tu signo potencia tu curiosidad y te anima a expresar sentimientos profundos. Escuchar tanto como hablas puede abrir la puerta a encuentros especiales y renovar la intimidad en pareja.

Cáncer: La Luna en Géminis despierta recuerdos y preguntas sobre tus sentimientos más íntimos. Darte tiempo para comprenderlos antes de hablar puede ayudarte a sanar heridas y recuperar la confianza.

Leo: La Luna en Géminis favorece encuentros y conversaciones que despiertan nuevas ilusiones. Compartir secretos con alguien de confianza puede transformar una amistad y fortalecer la conexión.

Virgo: La Luna en Géminis te invita a equilibrar tus responsabilidades con tus necesidades afectivas. Evitar las suposiciones y hablar con claridad puede ayudarte a resolver tensiones y cuidar el amor.

Libra: La Luna en Géminis despierta tu curiosidad y las ganas de explorar el amor desde otra perspectiva. Compartir ideas y expresar deseos profundos puede renovar la pasión y fortalecer tus vínculos.

Escorpio: La Luna en Géminis te invita a conversar sobre la intimidad y las emociones que suelen quedar ocultas. Hacer preguntas sin desconfiar de cada respuesta puede fortalecer la confianza y el deseo.

Sagitario: La Luna en Géminis, tu signo opuesto, pone el foco en el diálogo de pareja. Escuchar sentimientos inesperados y hablar con honestidad puede ayudarte a renovar los acuerdos y la confianza.

Capricornio: La Luna en Géminis te anima a prestar atención a los pequeños gestos que sostienen el amor. Conversar sobre las rutinas y las necesidades de cada uno puede mejorar la convivencia y recuperar la cercanía.

Acuario: La Luna en Géminis potencia tu encanto y favorece las conversaciones cargadas de atracción. Mostrar interés sin ocultar tus sentimientos puede despertar un romance o renovar la pasión en pareja.

Piscis: La Luna en Géminis moviliza emociones familiares y te invita a hablar de lo que necesitas. Expresar tus sentimientos sin evasivas puede ayudarte a construir mayor confianza y armonía en casa.

Horóscopo del jueves: qué le espera a cada signo del Zodíaco

Aries: La Luna en Cáncer despierta emociones profundas y te invita a cuidar tus vínculos íntimos. Hablar de tus necesidades sin imponer tu voluntad puede renovar la confianza y la unión en pareja.

Tauro: La Luna en Cáncer favorece las conversaciones sensibles y las declaraciones sinceras. Expresar tus deseos sin temor puede acercarte a quien amas y ayudarte a construir una conexión profunda y estable.

Géminis: La Luna en Cáncer te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad afectiva. Valorar los gestos sinceros y hablar de tus límites puede fortalecer la confianza y la estabilidad en pareja.

Cáncer: La Luna en tu signo intensifica tu sensibilidad y despierta deseos de mayor intimidad. Mostrar lo que sientes sin temor a ser vulnerable puede renovar la pasión y fortalecer tus relaciones.

Leo: La Luna en Cáncer moviliza recuerdos y sentimientos que quizás guardabas en silencio. Escucharlos con calma y dejar atrás viejos reproches puede ayudarte a sanar heridas y abrirte a un amor sincero.

Virgo: La Luna en Cáncer favorece los encuentros afectivos y los proyectos compartidos con alguien especial. Mostrar tu sensibilidad y escuchar los deseos de la otra persona puede fortalecer la complicidad y la confianza.

Libra: La Luna en Cáncer te invita a equilibrar las responsabilidades con tus necesidades emocionales. Hablar con sinceridad y pedir apoyo cuando lo necesitas puede ayudarte a cuidar el amor y tus metas.

Escorpio: La Luna en Cáncer potencia tu romanticismo y te anima a compartir sueños profundos. Abrirte a nuevas experiencias junto a quien amas puede renovar la ilusión y fortalecer la intimidad.

Sagitario: La Luna en Cáncer despierta deseos intensos y te invita a revisar la confianza en pareja. Hablar de tus temores sin evadirlos puede ayudarte a construir una conexión más íntima y sincera.

Capricornio: La Luna en Cáncer, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y sus necesidades. Escuchar con empatía y expresar tus sentimientos puede fortalecer el compromiso y recuperar la cercanía.

Acuario: La Luna en Cáncer te invita a demostrar amor mediante los cuidados y los gestos cotidianos. Prestar atención a las emociones de la otra persona, sin descuidar las tuyas, puede aportar confianza y armonía.

Piscis: La Luna en Cáncer despierta tu romanticismo y favorece los encuentros llenos de ternura. Expresar lo que sientes con sinceridad puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión en pareja.

Horóscopo del viernes: las predicciones de Jimena La Torre para noviembre

Aries: Noviembre te invita a recuperar energía, cuidar tu salud y retomar planes postergados. Viajar y disfrutar de momentos de descanso puede renovar tu entusiasmo y fortalecer tu vida amorosa.

Tauro: Noviembre favorece el trabajo en equipo y los proyectos compartidos. Llegan respuestas a iniciativas demoradas y puedes cerrar el año con avances que recompensen tu esfuerzo y constancia.

Géminis: Noviembre te propone equilibrar tus deseos con lo que necesitas para sentir estabilidad. Aceptar ayuda en el trabajo y comprometerte con sinceridad puede fortalecer tus vínculos y proyectos.

Cáncer: Noviembre trae movimiento profesional y oportunidades para impulsar proyectos en equipo. Reconocer el aporte de quienes te acompañan fortalecerá tu liderazgo y favorecerá nuevas sociedades.

Leo: Noviembre te invita a viajar, descansar y recuperar el orden en tu vida. Disfrutar de la pareja o dedicarte tiempo personal te ayudará a renovar energías y preparar nuevos objetivos para el futuro.

Virgo: Noviembre favorece la introspección y las conversaciones pendientes con tu familia. Conocerte mejor y expresar tus necesidades puede ayudarte a recuperar la confianza y ganar terreno profesional.

Libra: Noviembre te invita a equilibrar el trabajo con tus necesidades afectivas. Las inversiones o alianzas pueden impulsar tu carrera, siempre que cuides tus prioridades y tu bienestar personal.

Escorpio: Noviembre favorece el reconocimiento y las oportunidades para destacarte profesionalmente. Compartir tus logros y valorar a quienes te apoyan puede ampliar tus contactos y consolidar tu éxito.

Sagitario: Noviembre puede acercarte a personas del pasado y ayudarte a comprender experiencias pendientes. Cuidar tu bienestar te dará confianza para disfrutar de nuevas aventuras y vínculos afectivos.

Capricornio: Noviembre te invita a mirar hacia adentro y recuperar deseos que habías postergado. Conocerte mejor puede ayudarte a tomar decisiones valientes y acompañar a otras personas desde tu experiencia.

Acuario: Noviembre te propone revisar tus prioridades económicas y prepararte para nuevos desafíos. Estudiar y aceptar los cambios puede fortalecer tu estabilidad y abrir espacio para un amor auténtico.

Piscis: Noviembre favorece los compromisos afectivos y los proyectos familiares que comienzan a tomar impulso. Buscar acuerdos justos y trabajar con quienes comparten tus objetivos puede traer avances y mayor armonía.