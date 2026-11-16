Paulo Dybala cumplió 33 años y los recibió rodeado de todos sus seres queridos. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió algunas imágenes del íntimo festejo que organizó con su mamá, sus amigos, su esposa y su hija.

“Llegaron los 33 con la mejor compañía”, escribió Dybala a través de una publicación de Instagram donde se lo veía más que feliz por la celebración. “Muchas gracias a todos por los mensajes de cariño!”, agregó, emocionado.

Oriana Sabatini, por su parte, no dejó pasar la oportunidad y también le dedicó a su marido una sentida publicación a través de sus redes sociales. Junto a algunas imágenes de un elegante evento, le dedicó el mejor de los días.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

EL SALUDO DE CUMPLEAÑOS DE ORIANA A PAULO

“Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días”, escribió Oriana Sabatini a través de su cuenta de Instagram.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Instagram @orianasabatini)

Por último, la actriz y escritora agregó: “Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos!! Te amamos, Gia y yo”. Paulo Dybala, por su parte, contestó a la publicación con un breve mensaje: “Gracias mi vida. Te amo con todo mi corazón”.