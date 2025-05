Valentina Salezzi se comprometió con su novio Marcos y en Mujeres Argentinas mostró el anillo y contó los detalles de la romántica propuesta en la que estuvo involucrada su perra Mirta.

“Me comprometí, él es Marcos, llevamos tres años de noviazgo, el anillo lo eligió Fabián Medina Flores, no se slo conté a nadie, se están enterando todos ahora”, reveló la panelista de eltrece.

Valentina Salezzi mostró su anillo de compromiso en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

Al final del programa de María Belén Ludueña, Valentina confesó que fue una sorpresa total: “Me lo trajo mi perra Mirtha colgadita la bolsa, mi gorda, estoy muy feliz, no me lo esperaba. Te amo mi amor, vamos a ser muy felices juntos”.

VALENTINA SALEZZI ANUNCIÓ SU COMPROMISO: EL EMOTIVO POSTEO

Luego de dar a conocer la noticia en el programa matutino de eltrece, Valentina Salezzi anunció su compromiso con su novio Marcos en sus redes sociales junto al video de la propuesta y unas románticas postales.

“Siempre soñé que Mir me entregue el anillo de compromiso con Marquitos fue perfecto”, escribió la panelista de Mujeres Argentinas y la publicación estalló de likes.

Valentina Salezzi se comprometió (Foto: captura de Instagram).

