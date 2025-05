Rodolfo Vera Calderón, Rudy para los amigos, nació en León, México, hace 47 años. Su niñez transcurrió entre almuerzos llenos de protocolo y delicias, en una familia muy paqueta, admirando el arte y recibiendo una educación privilegiada.

Desde muy chiquito viajó por el mundo con ellos y hasta fue cinco años alumno pupilo de un prestigioso colegio estadounidense. También eligió estudiar lejos de su país hasta que conoció la Argentina y sintió que es su lugar en el mundo.

“¡Nada me gusta más que un asado un domingo! No puedo creer que los amigos están siempre, la manera de entender la amistad que tienen. Es algo único. Los argentinos son de fierro. No sé, mira, me emociono. Me conmueve”.

En 2004 se mudó a Buenos Aires y, más allá de alguna que otra visita al exterior, no se fue más. Acá estudió periodismo, trabajó en medios y hasta ganó MasterChef en 2023.

También acá conoció a su novio Damián y se convirtió en una referencia en temas de casas reales y etiqueta en los medios argentinos. Desde este año, además, es parte de Nuestra Tarde (lunes a viernes de 13 a 15 por TN, conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber).

En diálogo con Ciudad habló más de su historia y su presente en nuestro país.

-Rodolfo, ¿cómo estás?

-Muy bien. Estamos como el living de mi casa (sentados en un sillón naranja en el estudio de Nuestra Tarde). Me pasó que venía esporádicamente a TN por temas puntuales relacionados a lo que más que nada domino, de lo que más hablo, que es realeza, protocolo, etc.

Y bueno, me propusieron estar fijo, empezar en este ciclo.

Rodolfo Vera Calderón con sus compañeros en TN. Por: Instagram @ferconfessore_

-¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba este mundo?

-A partir de Masterchef descubrí como que la televisión era, no sé si mi mundo, pero un lugar en el que me sentía muy cómodo. Aprendí a querer a la cámara, porque mucha gente le tiene como esta cosa de miedo. Cuando terminé el programa me replantée mucho todo y dije, “me gustaría hacer tele”. Como que lo decreté, no sé.

-Lo tiraste al universo.

-Claro. Y me llamaron, y todo se fue dando y acá estoy. Es un programa muy lindo, es un horario fantástico, porque es un horario en que la gente está almorzando, te atravesa la actualidad, pero también, por otro lado, te da como este momento para jugar un poco con espectáculos, con esto, con lo que hacemos, la pluma, nos reímos.

Es un equipo fantástico, todos nos llevamos muy bien.

-Vos traes tus tortas los viernes, además, que son muy pedidas por tus compañeros.

-Traigo mis tortas, eso fue algo que, bueno, que surgió con Roxy (Vázquez) un día charlando. Se armó como una dinámica, un programa distinto. Tenemos un rating bárbaro, la gente nos está abrazando.

-Te destacaste muchísimo en las últimas semanas con todo tu conocimiento sobre el Vaticano, ¿cómo lo viviste?

-Sí. Había empezado a ver que ya venía mal el papa Francisco, aunque no me imaginé que fuera a morir. Incluso ese último domingo lo vimos dando una vuelta en la Plaza San Pedro.

Y bueno, todo el tema del Vaticano siempre me gustó mucho, me intrigó mucho. Fui a colegios católicos y siempre me interesó mucho este ida y vuelta de lo que pasa en esos muros, ya sea la Santa Sede, ya sea Buckingham.

-¿Cuál creés que es tu mayor aporte al programa?

-Y no sé, ¿será que a la gente le gusta, cómo le explico, cómo lo cuento? Siempre intento traer la última noticia, el dato que nadie sabe, no sé, bueno, y en esto del cónclave, explicarlo bien. Todo ese mundo me vuelve loco y a la gente también, al parecer, le gusta mucho.

Un enamorado de Argentina

-Volviendo a tu vida personal, ¿por qué estás en Buenos Aires desde el año 2004?

-Vine a estudiar periodismo, a la escuela de periodismo de Clarín, o sea que, Clarín me persigue, o yo lo persigo. Fue un año muy feliz, de mucho conocimiento, aprendí mucho, más que nada de Argentina.

Fue muy interesante llegar en ese año. Recién empezaba el kirchnerismo, el país venía de una crisis terrible. Pero siento que nunca perdió esta esencia, esta argentinidad que a mí me derrite.

-Te cautivó.

-Yo amo este país, me ha dado tanto, tanto.

-¿Qué te dio, por ejemplo?

-Me dio felicidad, me dio conocimiento, me dio muchos amigos, me dio una perspectiva del mundo muy distinta. O sea, vivir en el sur del planeta es distinto.

Siendo mexicano, que estoy como más compenetrado con otro estilo de vida, con otra manera de entender hasta las relaciones familiares, de amistades. El mate, el asado, el dulce de leche, el tango, la manera de entender la vida, la melancolía. Se lamentan mucho, eso sí. El argentino es un lamento.

“En MasterChef, un chico me escribía mensajitos. Y era insistente. Y ya cuando insiste, te entra la duda. O me va a matar, o me va a amar, o nos vamos a amar, ¿no? Salimos dos veces y no nos separamos más".

-¿Decís que podríamos valorar más nuestro país?

-Claro. Yo vengo de un país en el que tenemos muchísimos flagelos: la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza. Y acá existe eso, no es que estamos en Suiza. Es la misma región.

Pero tienen otra manera de entender muchas cosas. Por ejemplo la política: es un frenesí, es una cosa... muy pasional. En México la política es algo como más distante, es como está y bueno, pero las familias no se dejan de hablar por política.

-¿Cómo te adaptaste a, como vos decís, tanta pasión?

-¡Nada me gusta más que un asado un domingo! No puedo creer que los amigos están siempre, la manera de entender la amistad que tienen. Es algo único. Los argentinos son de fierro. No sé, mira, me emociono. Me conmueve.

-¡Hasta ganaste Masterchef en Argentina!

-Mira, yo pensé “en dos semanas me van a dar una patada en el c ...”. Pero creí en mí mismo y seguí, seguí, seguí. No sé, o sea, solo tengo agradecimiento.

Le puse garra, lo que quieras, pero, bueno, nunca pensé que pasaría eso. Y ahora, estar aquí hablando contigo en este estudio, en este set, donde yo vengo todos los días a trabajar, donde salimos en una señal que nos ve el país entero, donde hago lo que amo. Y que un país te dé eso, es un privilegio.

Rodolfo Vera Calderón en MasterChef 2023. Por: Instagram @rodolfoveracalderon

-Y vos lo decís con conocimiento de causa porque viviste en muchos países.

-Viví en muchos países. Muy distintos. Pero elegí Argentina. Estudié en Estados Unidos siendo pupilo, después volví a México para hacer la universidad. Después me fui a vivir a París.

Estuve en París estudiando la lengua francesa, estética de la lengua francesa en la Sorbona. También viví en Washington, en Georgetown, que era como el epicentro del poder, donde, bueno, es donde estudian las élites. Fui muy feliz, fueron dos años, pero yo terminé y dije: “quiero hacer periodismo en Buenos Aires”.

-¿Qué dijeron tus padres?

-Bueno, hablé con ellos, que son unos santos. Me bancaron siempre y me siguen bancando. Son muy abiertos.

Rodolfo Vera Calderón con sus padres y sus hermanas. Por: Instagram @rodolfoveracalderon

-Aunque venís de una familia muy tradicional...

-Sí, pero con sus valores muy bien puestos. Mis padres igual siempre fue como que teníamos que volar. O sea, vuelen, conozcan el mundo. Si después vuelven al nido, bien, si no, bueno.

Mi hermana mayor vive en México, o sea volvió y tengo otra hermana que vive en Nueva York hace 25 años. Ella voló y se quedó. Y yo, bueno, yo sí me vine al culo del mundo.

Rodolfo Vera Calderón, de chiquito, con Ariadna, una de sus hermanas. Por: Instagram @rodolfoveracalderon

-¿Cuántas veces te mudaste hasta encontrar tu lugar, acá en Argentina?

-Tres mudanzas en veintiún años. Está bastante bien.Vivo en un barrio que amo. Me encanta esa cosa de salir a la tintorería, el supermercado, la panadería.

Vivo en Recoleta. Me gusta vivirlo. Lo camino, lo vivo. Eso en México no se puede. Tienes que agarrar el auto para ir al supermercado.

Rudy, el romántico

-Y hablando más de tu vida, Argentina también te dio un amor.

-Sí, un novio que es un sol, un potro. Más allá de sus atributos físicos, es una persona que adoro, hasta eso me dio Argentina.

-¿Cómo se conocieron?

-A raíz de Masterchef. Él me escribía mensajitos. Y era insistente. Y ya cuando insiste, te entra la duda. O me va a matar, o me va a amar, o nos vamos a amar, ¿no? Y yo dije, “bueno, vamos a un lugar público, un sábado a cinco de la tarde.

Un café a tres cuadras de mi casa, al aire libre, que conozco a todos los mozos”. Y ahí nos vimos, nos conocimos, estuvimos charlando tres horas y media, algo así. Me gustó. Pero yo, cuando alguien me gusta, soy muy, soy como despacito, tranquilito. Nada de lo rapidito.

Rodolfo Vera Calderón con Damián, su novio. Por: Instagram @rodolfoveracalderon

-¿Y después?

-La segunda vez que nos volvimos a ver fuimos a comer. En ese momento a mí me llenaban de canjes de restaurantes. Así que lo invité, fuimos. Ahí fue el click. Y nunca más nos separamos. Fue en septiembre del 2023.

-¿Ya conviven?

-Sí, aunque él tiene su casa. Pero pasamos mucho tiempo en la mía. Me encanta cocinar, me encanta agasajarlo, mimarlo. Todos los días es: “gordito, ¿qué quieres comer a la noche? ¿De qué tienes ganas?“.

Voy al súper, cocino, lo espero. Hago todo para hacerlo feliz y él me hace muy feliz a mí. Aunque tiene su carácter. Es de Leo, medio chinchudo, pero polvorita: rapidito se prende, rapidito se apaga.

-¿Hubo presentación familiar?

-No hemos podido todavía porque él es de San Justo, Santa Fe. No he podido viajar todavía. Conocí a mi suegra, eso sí. Divina, Silvia, un beso.

Y bueno, también quiero llevarlo a México, pero mi madre tuvo un episodio de salud el año pasado, medio complicado, aunque ahora está bien. Y mi padre tiene principios de Alzheimer. Entonces, bueno, también eso no ha sido fácil, pero iremos, ya se va a dar.

-Además de esta linda historia que me contaste, tu novio tiene un nombre que también es muy especial para vos.

-Claro. Hay otros dos “Damianes” en mi vida muy importantes. Mi abuelo, Cosme Damián, y un mucamo que tuvimos en mi casa, que murió.

Él murió trágicamente en un accidente, lo atropelló el tren. Imagínate. Yo crecí con él. Me marcó mucho porque era llegar del colegio, entrar a la cocina, estaba Teresa la cocinera cocinando, Damián limpiando los cubiertos, limpiando las copas, poniendo la mesa, esa mesa que era impoluta. También hacía a veces de chofer. Y lo extraño.

Su experiencia como pupilo en Estados Unidos

-¿Cómo fue para vos irte a los once años solito a un colegio pupilo en Indiana?

-No tenía tiempo ni de ponerme triste. Ni de extrañar. Era un colegio militar católico con los hermanos de la Santa Cruz que son los mismos hermanos, la misma congregación que tiene la universidad de Notre Dame. En South Bend, Indiana.

-¿Te acordás algo de cómo era tu rutina ahí?

-Era levantarte a la mañana, marchar, volver, bañarte, misa, desayuno, clases, almuerzo. A la tarde, clases, educación física, ducha otra vez, comida. No había tiempo de nada. A ver, los primeros meses no fueron fáciles, mis padres iban una vez por mes a visitarme. Un fin de semana por mes y bueno, al segundo año cada dos meses.

Después cuando terminé y salí del colegio, extrañaba ese orden, esa disciplina. Creo que también esa disciplina viene de ahí. Y también ahí tuve a Brother John, que era el director de la escuela, que me quería mucho. Hasta el día de hoy me manda mi tarjeta de cumpleaños.

Él me lo hizo muy llevadero. Fueron años maravillosos. Mira, hasta pienso que me sirvió esa disciplina por ejemplo para Masterchef. Yo no sé si lo hubiese ganado de no haber vivido esa experiencia en Indiana.

-¿Cómo mantuviste la relación con tus papás a la distancia?

-Podías hablar con tus padres una vez por semana. A mí me tocaba los miércoles. Cinco minutos. Era rapidito. “¿Todo está bien?“. Y ya está. Punto. Entonces, bueno, también fue una forma como de desapego. Pero yo sabía que si en algún momento yo no estaba bien o no quería estar ahí podía decirle a mi mamá y me iba a buscar.

Es más, tengo una anécdota para el final. Con mi madre teníamos una palabra clave que era ”Pitufos”. Era un código. Porque ella no sabía si me pasaba algo y no lo podía contar. Nunca la tuve que usar, pero fue algo muy bonito que tuvimos con mi madre que me daba la seguridad de que ella estaba muy pendiente de mí.