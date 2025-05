Andrea Rincón habló a corazón abierto en su visita a Puro Show y confesó por qué rechazó todas las propuestas de matrimonio que tuvo por parte de sus exparejas.

“Mi sueño más grande es formar una familia y tener hijos, entonces para tener ese sueño me aguanté que me golpeen, hombres piscópatas y narcisistas, y yo no los soltaba porque se me desmoronaba mi sueño”, reveló.

Fue entonces cuando expresó: “Esas personas no son tontas, se te arrodillan con un anillo, no es casualidad que todas mis exparejas me propusieron casamiento, porque saben lo que quiero, que mi talón de aquiles es la familia, el casamiento y un hijo”.

Andrea Rincón en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Cómo hacías para decir que no si tu sueño era tener una familia?“, le consultó entonces Carolina Molinari y Andrea contestó: “Llorar un año entero hasta volverte a parar y saber que si lo aceptaba me iba a salir más caro que cumplir mi sueño, porque tenes que estar con una persona que es psicópata o que te miente”.

ASÍ CONTABA ANDREA RINCÓN QUE CONGELÓ ÓVULOS PARA CUMPLIR SU SUEÑO DE SER MADRE

En una entrevista con Socios del Espectáculo en el 2024, Andrea Rincón habló sobre su deseo de ser mamá y contó cómo atravesó elproceso de congelar óvulos.

“Congelé óvulos porque siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento. Era algo que tenía pendiente”, confesó.

Entonces, agregó: “No quiero ser mamá ya. Nunca en la vida busqué un bebé y nunca quedé embarazada, entonces dar este paso era importante”.

Andrea Rincón Fuente: Imagen subida a Instagram por Andrea Rincón.

“Quiería saber si iba a poder ser madre y todas las noticias fueron buenas. Quiero más de un hijo y por eso congelé óvulos”, expresó sobre la maternidad.

Al final, la actriz reveló: “Tengo hasta los nombres, León y Libertad. Todos me dicen que los cambie y yo desde chica sé que quiero que se llamen así”.

