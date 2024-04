Andrea Rincón blanqueó en diálogo con Socios del Espectáculo por qué no quiso casarse con su último novio, con quien terminó su relación.

“¿Hablaste también de tus deseos de ser madre, de la intención de congelar óvulos?”, le preguntó el cronista y ella contestó sincera: “Sí”.

“Eso fue en algún momento cuando entendí que por ahí estaba al lado de una persona que no era la persona con la que deseaba ser madre”, sumó.

Entonces, la actriz confesó: “Y me estaba pidiendo tener hijos y se lo dije. Entendí que tengo un largo camino hasta conocer otra persona y decidir”.

Andrea Rincón habló con Socios del Espectáculo.

“Estoy sola, no estoy conociendo a nadie, pero nadie, no tengo nada con nadie. Primero quiero sanar cosas, entendí que él no era la persona”, expresó por Mauricio Corrado.

POR QUÉ ANDREA RINCÓN NO QUISO CASARSE

Andrea Rincón contó al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich el miedo que tiene a casarse y dejó en claro que sigue en pareja.

“Tengo un vértigo enorme a ser mamá ahora o casarme ahora. Cada vez que alguien me propone casamiento salgo corriendo, me debe dar mucho miedo de fallar”, analizó Andrea.