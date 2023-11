Luego de haber recorrido Turquía con una de sus mejores amigas, Andrea Rincón aterrizó en París, la capital de Francia, y reveló el conmovedor motivo por el cual eligió visitar la ciudad del amor.

La actriz se fotografió a pies de la Torre Eiffel para contarles a sus seguidores cuál es su más profundo deseo. “Y después de muchos años, volví a París. Vine a hablar con la cigüeña, para ver si llegamos a un acuerdo”, expresó Andrea, quien dice estar “en el cielo”, dejando en evidencia sus ganas de convertirse en mamá.

“Y después de muchos años, volví a París. Vine a hablar con la cigüeña, para ver si llegamos a un acuerdo”.

Hoy por hoy, Andrea está felizmente en pareja con Mauricio Corrado, su futuro marido. Sin embargo, tiempo atrás, cuando estaba soltera, ya había manifestado sus ganas de tener un hijo. “Y si tengo que adoptar, voy a adoptar. No me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Y antes de tener una vida tortuosa, lidiando con alguien, prefiero ser madre y padre. Me sobra para eso”, había dicho en 2019 en La noche de Estelita (América).

¿CUÁNTOS HIJOS LE GUSTARÍA TENER A ANDREA RINCÓN?

En esa misma entrevista, Andrea había contado cuántos hijos quiere tener y qué nombres elegiría para ellos.

“Cuando era chica pensaba tener tres hijos, ahora lo reduje a uno. Es más, tiene nombre: Libertad. Antes tenía el nombre de varón y el de la mujer, eran Libertad y León. Pero ahora solo pienso en la nena”, había expresado, con ilusión.