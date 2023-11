A días de que estallara el escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese por su cruce en PH Podemos Hablar, la actriz se tomó vacaciones con una de sus mejores amigas, Gloria, con quien está recorriendo Turquía.

“Aunque muchos piensan que estoy viajando hacia afuera, me estoy pegando un viaje hacia adentro con mi amiga Glorita”, expresó Andrea, que tras convertirse al evangelismo comenzó a caminar por el camino de la espiritualidad, junto a las fotos más lindas con su compañera de viaje recorriendo diferentes ciudades de la península balcánica.

Ya visitó Capadocia, donde se fotografió en las capillas del Museo de Goreme. También, el Teatro Romano de Aspendo, en Antalya, y la localidad de Kusadasi, a los pies del mar Egeo. “En el último hogar donde vivió la Virgen María. No puedo explicar cuanta emoción brota por mi cuerpo… Uuuuffff….”, expresó en uno de sus posteos, realmente conmovida.

ANDREA RINCÓN CONTÓ CÓMO FUE SU RELACIÓN CON CHARLY GARCÍA

“¿De pendeja eras fanática de Charly mal? ¿A qué nivel?”, le preguntó Fernando Dente en su programa. “Al nivel que me metí un día en la casa cuando tenía 14 años. Ahora voy en cana, igual ya se lo dije a él”, advirtió la actriz para evitar problemas legales para el músico.

“Me metí y le escribí en la puerta de la casa el nombre de mi novio de ese momento y ‘mamá te amo’ y ‘Garza te amo’, que era mi hermano”, recordó Andrea, que contó cuál fue la reacción del músico al descubrirla.

“Charly me dijo por qué no puse ‘papá te amo’”, y me empezó a indagar como Rolón ‘¿Por qué mamá te amo y no papá te amo?’, y yo le conté que no me llevaba muy bien con mi papá en ese momento. Él me empezó a contar su historia y terminamos diciendo ‘A ver quién tiene más internaciones psiquiátricas’ y le gané”, cerró la actriz.