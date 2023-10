En medio de las repercusiones por las escandalosas declaraciones que cruzaron con Belén Francese hace una semana en PH Podemos Hablar, Andrea Rincón visitó Noche al Dente donde contó sus más insólitas anécdotas, entre ellas una que compartió con Charly García.

Todo comenzó cuando Fernando Dente presentó la sección “El disco de tu vida”, una selección de los mejores temas que hizo Andrea para la producción, ranking en el que ubicó Hablando a tu corazón de Charly García en primer lugar.

“Me costó mucho elegir un tema de Charly. Está este y otro que me cantaban mucho en mi casa que dice ‘Yo seeee que soy insoportable’”, contó Andrea que, a la hora de definir cómo era de chiquita, reafirmó: “Insoportable”.

ANDREA RINCÓN CONTÓ CÓMO FUE SU RELACIÓN CON CHARLY GARCÍA

“¿De pendeja eras fanática de Charly mal? ¿A qué nivel?”, preguntó Dente. “Al nivel que me metí un día en la casa cuando tenía 14 años. Ahora voy en cana, igual ya se lo dije a él”, advirtió la actriz para evitar problemas legales para el músico.

“Me metí y le escribí en la puerta de la casa el nombre de mi novio de ese momento y ‘mamá te amo’ y ‘Garza te amo’, que era mi hermano”, recordó Andrea, que contó cuál fue la reacción del músico al descubrirla.

“Charly me dijo por qué no puse ‘papá te amo’”, y me empezó a indagar como Rolón ‘¿Por qué mamá te amo y no papá te amo?’, y yo le conté que no me llevaba muy bien con mi papá en ese momento. Él me empezó a contar su historia y terminamos diciendo ‘A ver quién tiene más internaciones psiquiátricas’ y le gané”, cerró la actriz.

