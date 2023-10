El escándalo que se desató entre Belén Francese y Andrea Rincón en PH Podemos hablar, consiguió que el bailarín Martín Whitencamp asegure que él fue el tercero en una relación sexual que tuvo con las vedettes.

“Terminamos los tres juntos. No culminó de la manera soñada, pero fue así. Llegamos a la cama, pero no se concretó”.

“Lo que recuerdo de esa noche, no me lo puedo olvidar nunca. Al principio fue una relación de a tres”, empezó relatando en Bien de mañana. ”Fui a la fiesta con Belén, estábamos en el mismo elenco de Bravísima con Carmen Barbieri y Santiago Bal. Lorena Liggi contó que fue en su cumpleaños”, rememoró.

“Belén estaba dejando a su novio y estaba conmigo en ese mismo momento”, aseguró. “No fue un trío. Estaba para un trío, para cantar, pero no fue eso. Fue algo maravilloso. Hubo concreción, lo que pasó fue real”, señaló, picante.

“Terminamos los tres juntos. No culminó de la manera soñada, pero fue así. Llegamos a la cama, pero no se concretó”, recordó, en el ciclo de Fabián Doman, para terminar contando por qué no avanzaron.

“Yo me fui del lugar. En cierto momento hubo unos celos del lado de Belén y yo preferí irme para que no se arme quilombo ni disturbios. Andrea estaba bastante picante y yo le dije ‘quédense chicas, yo me voy’”, confesó.

“Fue directa la cosa. Belén le sacó peso a lo que ocurrió realmente. Yo creo que quiso ir por un lado gracioso y se metió en una historia que no tendría que haber salido nunca”, aseveró el expartenaire del Bailando.