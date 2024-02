Andrea Rincón publicó un sorpresivo posteo en su cuenta oficial de Instagram en el Día de los Enamorados: “El amor es sufrido”.

“Es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido”, escribió la actriz en sus redes.

Luego, agregó: “No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree”.

El posteo de Andrea Rincón por el Día de los Enamorados (Foto: captura Instagram).

“Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Feliz San Valentín para todos. Y que viva el amor en todas sus formas”, sentenció.

En septiembre del 2023 Andrea anunció su casamiento con Mauricio Corrado y tiempo después trascendieron rumores de crisis en la pareja.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, Rincón expresó en diciembre que siguen juntos: “No entiendo de donde sacaron eso. No hay nada más lejos de la realidad”.

ANDREA RINCÓN REVELÓ SU DESEO DE SER MAMÁ

Andrea Rincón habló con Socios del Espectáculo sobre su deseo de ser mamá y contó cómo atravesó el proceso de congelar óvulos.

“Congelé óvulos porque siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento. Era algo que tenía pendiente”, confesó.

Entonces, agregó: “No quiero ser mamá ya. Nunca en la vida busqué un bebé y nunca quedé embarazada, entonces dar este paso era importante”.

Andrea Rincón habló con Socios del Espectáculo.

“Quiería saber si iba a poder ser madre y todas las noticias fueron buenas. Quiero más de un hijo y por eso congelé óvulos”, expresó sobre la maternidad.

Al final, la actriz reveló: “Tengo hasta los nombres, León y Libertad. Todos me dicen que los cambie y yo desde chica sé que quiero que se llamen así”.