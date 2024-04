Hace poco más de medio año, Andrea Rincón se bautizó en una iglesia evangélica, expresión del cambio que abrazó desde que consiguió superar sus adicciones aferrándose a la religión. Y en esta nueva etapa de su vida, la actriz fue por más y se lanzó como cantante cristiana.

Así lo reflejó la propia actriz, a través de su cuenta personal de Instagram, donde se la ve entonando algunas estrofas de un significativo tema con el que despertó la ternura y admiración de muchos de sus seguidores por su talento vocal.

Foto: Instagram (@andrearincon_top) Por: Fabiana Lopez

En septiembre pasado, Andrea había dado detalles de este cambio rotundo que dio en su vida: “Hace rato que voy todos los domingos a la iglesia, pero no es lo mismo tomar la decisión uno, y lo sentí a flor de piel. Me pasó algo tan maravilloso. De la iglesia y la religión que yo conocí en algún momento no me gustó ese Dios que me habían presentado y me alejé”, contó a Socios del espectáculo.

Y cerró, visiblemente movilizada: “Me pasaron cosas, en algún momento dejé de creer hasta que no me quedó otra que creer. Vino Dios y me puso una piña en el mentón”.

ANDREA RINCÓN REVELÓ QUE QUIERE SER MAMÁ Y COMPARTIÓ LOS NOMBRES QUE TIENE ELEGIDOS

Andrea Rincón habló con Socios del Espectáculo sobre su deseo de ser mamá y contó cómo atravesó el proceso de congelar óvulos.

“Congelé óvulos porque siempre quise ser mamá y el tiempo pasa pero no encuentro el momento. Era algo que tenía pendiente”, confesó la actriz en febrero pasado. Y agregó: “No quiero ser mamá ya. Nunca en la vida busqué un bebé y nunca quedé embarazada, entonces dar este paso era importante”.

Andrea Rincón en su último cumpleaños. (Foto: Movilpress)

“Quería saber si iba a poder ser madre y todas las noticias fueron buenas. Quiero más de un hijo y por eso congelé óvulos”.

“Quería saber si iba a poder ser madre y todas las noticias fueron buenas. Quiero más de un hijo y por eso congelé óvulos”, expresó sobre la maternidad. Y cerró: “Tengo hasta los nombres, León y Libertad. Todos me dicen que los cambie y yo desde chica sé que quiero que se llamen así”.