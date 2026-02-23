El 23 de febrero, Valentina Salezzi regresó a la cocina de La Mañana con Moria tras disfrutar de unas increíbles vacaciones en Jamaica.

La influencer viajó junto a su futuro marido, Marcos Bozz, y compartió en Instagram postales de su espectacular estadía entre playas paradisíacas y un exclusivo hotel frente al mar.

Valentina Salezzi con Moria Casán (Fotos: Instagram @valentinasalezzi)

ASÍ FUERON LAS VACACIONES DE VALENTINA SALEZZI EN JAMAICA

Uno de los momentos más románticos fue su festejo por el Día de los Enamorados. “Un San Valentín para Valentina”, escribió la cocinera al titular el álbum que publicó en sus redes sociales.

La pareja disfrutó de una puesta íntima al atardecer, con el cielo teñido en tonos pastel y el sonido de las olas de fondo. Sobre la arena montaron un picnic soñado: una mesa baja decorada con flores blancas, velas encendidas y detalles en rosa, con vajilla elegante y una selección de frutas, quesos y dulces.

Las increíbles vacaciones de Valentina Salezzi en Jamaica (Fotos: Instagram @valentinasalezzi)

Pero el viaje tuvo doble motivo de celebración: además del Día de los Enamorados, Salezzi también festejó su cumpleaños en Jamaica y lo agradeció públicamente en sus redes, dejando en claro que vivió unas vacaciones inolvidables.

