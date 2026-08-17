La muerte de Hayden Panettiere continúa generando conmoción en Hollywood. La actriz de Héroes, Nashville y Scream murió a los 36 años y, mientras la investigación sigue en curso, se conocieron nuevos detalles sobre los momentos desesperantes que precedieron a su fallecimiento.

El portal estadounidense TMZ accedió a información vinculada con el llamado al 911 realizado desde la vivienda de Greenville, Carolina del Sur, donde la actriz fue encontrada inconsciente.

“Una mujer inconsciente”: el llamado al 911

Según la información difundida, un conocido de Panettiere se comunicó con el servicio de emergencias alrededor de las 13.51 del domingo.

Durante la llamada, la persona alertó que había “una mujer inconsciente” y señaló que estaba sufriendo un “paro cardíaco”.

El pedido de auxilio se produjo en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville. Panettiere había llegado a Carolina del Sur el sábado, después de viajar desde Los Ángeles junto a su novio, Brian Hickerson.

De acuerdo con TMZ, no está confirmado quién realizó exactamente la llamada. El medio señaló que presumiblemente podría haber sido Hickerson, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la 21ª edición anual de los premios Critics' Choice en el Barker Hangar, el 17 de enero de 2016, en Santa Mónica, California. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Jordan Strauss

Los paramédicos intentaron reanimar a Hayden Panettiere

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las maniobras para intentar salvarle la vida.

Según los datos difundidos, los profesionales realizaron soporte vital cardíaco avanzado, un procedimiento que puede incluir reanimación cardiopulmonar, administración de medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.

Las maniobras de reanimación se extendieron durante al menos media hora.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, Panettiere no pudo ser reanimada y fue declarada muerta a las 14.32.

La diferencia entre el horario del llamado y la hora en que se confirmó el fallecimiento muestra que durante más de 40 minutos los equipos de emergencia intentaron revertir el cuadro.

Hayden Panettiere y un vestido súper escotado de Maria Lucia Hohan (Fotos: AFP).

Qué se sabe de la causa de muerte de Hayden Panettiere

Por el momento, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere no fue determinada.

Las autoridades de Carolina del Sur indicaron que existe una investigación abierta, pero que inicialmente no encontraron indicios de delito ni circunstancias sospechosas vinculadas con el fallecimiento.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer qué ocurrió.

Mientras tanto, distintas versiones comenzaron a circular en medios estadounidenses, aunque ninguna de ellas fue confirmada oficialmente como la causa de muerte. Por eso, cualquier hipótesis debe ser considerada provisoria hasta que se conozcan los resultados forenses.

La actriz había viajado a Carolina del Sur un día antes

Uno de los datos que llamó la atención es que Panettiere había llegado a Carolina del Sur apenas un día antes de morir.

La actriz había viajado desde Los Ángeles junto a Brian Hickerson y, según trascendió, durante el último tiempo había sufrido fuertes dolores de espalda que incluso la habían llevado a realizarse estudios médicos.

El domingo fue encontrada inconsciente en la vivienda y un conocido dio la voz de alarma al llamar al 911.

Quién era Hayden Panettiere

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó su carrera artística cuando tenía apenas cinco años.

Después de participar en distintas series y telenovelas, alcanzó fama internacional con Héroes, donde interpretó a Claire Bennet, una joven con poderes sobrenaturales.

Más tarde protagonizó Nashville, una de las series más importantes de su carrera, y también formó parte de películas como Scream 4 y Scream VI.

En los últimos años, Panettiere había hablado públicamente sobre los momentos más difíciles de su vida, entre ellos sus problemas de consumo, su salud mental y una relación marcada por la violencia.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde contó parte de esas experiencias y aseguró sentirse en una etapa mucho más esperanzadora de su vida.

Ahora, mientras sus seguidores y compañeros de Hollywood la despiden, la investigación intenta determinar qué ocurrió durante las últimas horas de la actriz. El llamado al 911 fue el primer pedido de auxilio, pero todavía quedan por conocerse las respuestas sobre qué provocó finalmente su muerte.