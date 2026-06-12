El video de Claudio Barrelier junto a la dueña del Ford Ka negro en el que se habría transportado el cuerpo sin vida de Agostina Vega complicó a Soledad Andreani, y el abogado de la exnovia del principal acusado del femicidio se cruzó en vivo con Moria Casán.

“Cuando ve a su defendida que sale de una ferretería, que supuestamente está comprando cosas para mejorar su casa; habla con albañiles; después vuelve y habla con la ferretera y le averigua si tiene pala, machete, serrucho, todo, ¿esa cosa no le dice nada tampoco?“, indagó la conductora de La Mañana con Moria.

Entonces, el doctor Angelo Giorgietti replicó: “A mí no me dice nada en absoluto, ella lo manifestó públicamente y lo manifestó también cuando declaró bajo juramento”.

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Ahí, Moria reaccionó anonadada: “¡Qué bárbaro!”.

Y como la One ya venía planteandole las dudas que “tendría una persona común y silvestre” por la presunta ingenuidad de la exnovia de Barrelier, el letrado explotó: “Si la entrevista va a ser para que vos me preguntes cosas y hagas caras y dejas entender cosas que no son, no tiene mucho sentido”.

La chicana de Moria al abogado

Eso bastó para que Moria apelara a su ironía: “Es mi manera de ser, doctor, yo siempre hago caras igual que usted, no sabe nada. Usted no sabe nada dentro de su modo de defender, no sabe nada”.

“Yo las caras no hago porque no puedo creer que un ser humano me diga que una mujer que está defendiendo, que sale a averiguar...., no le dice nada de nada. Yo sé que usted es un abogado defensor bueno, yo hago caras y usted me dice nada de nada”.

Al final, María Fernanda Callejón acusó al abogado de Soledad Andreani de hacer una defensa mediática y faltarle el respeto a Moria Casán, pero la One aclaró: “Yo no lo tomo como un irrespetuoso, sino como un hombre que le gusta estar en cámara y patotear. Que no me banca y me lo dice, se pone una cucarda”.