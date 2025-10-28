Por más que Mauro Icardi haya planteado varias exigencias a Wanda Nara a través de la Justicia, la conductora de MasterChef Celebrity sigue ignorando las advertencias de los juces y ahora se filtró la colosal fortuna que debe en multas.

“Hay dos cautelares que dicen que ni la responsable, ni sus familiares, amigos, allegados pueden subir fotos”, explicó Gustavo Méndez.

Luego, el periodista de Mujeres Argentinas aclaró: “Este fin de semana subieron un montón de fotos”.

Con lo cual, correría una nueva sanción para Wanda, en base a los reclamos de Mauro, por 100 millones de pesos.

Las multas impagas de Wanda Nara en la Justicia

“La primera fue el año pasado en el sillón de Susana”, recordó y luego preció que era por 10 millones que no saldó, pese a la cautelar.

Gustavo Méndez.

“Dos multas por 50 millones, que son a favor de Mauro Icardi”, continuó.

“Luego, dos de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez, y otra de 100 millones, que se tienen que elevar a Cámara”, agregó.

Mauro Icardi.

Entonces, detalló: “Las otras están en Cámara y tienen que esperar que el juez se expida antes del fin de año. Por lo tanto, Wanda tiene que pagar 470 millones de pesos”.

“Teniendo en cuenta que están peleando una restitución internacional, les favorece una madre doble incumplidora. A no hacer caso a la justicia, y la segunda es a no pagar las multas”, cerró Gustavo Méndez sobre Wanda Nara.