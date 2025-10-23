Benjamín Vicuña enterneció a todos en las redes al compartir una captura de la videollamada que mantuvo con su hijo Amancio, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez, con quien también tiene a Magnolia.

En la historia que publicó en Instagram Stories, se ve al pequeño luciendo unos coloridos anteojos de filtro con paisajes en los lentes, mientras posa con gesto divertido. En la esquina superior de la imagen aparece Vicuña, sonriente, disfrutando del momento virtual con su hijo.

El actor acompañó la tierna postal con el tema “White Keys” de Chilly Gonzáles, dándole un toque emotivo a la escena que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@benjaminvicuna.ok) Por: Fabiana Lopez

La publicación llega en medio de las versiones sobre los conflictos que mantienen el chileno y la actriz, despues de que se instalara en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi. Este gesto demuestra que Vicuña mantiene un vínculo presente y cariñoso con sus hijos, a pesar de la distancia.

China Suárez junto a sus tres hijos, Magnolia, Rufina y Amancio. (Foto: @sangrejaponesa)

LA DULCE FOTO DE BENJAMÍN VICUÑA CON MAGNOLIA EN EL CINE, TRAS LA LLEGADA DE SUS HIJOS CON LA CHINA AL PAÍS

Tras el arribo al país de sus hijos Magnolia y Amancio —frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez— el actor chileno se mostró emocionado al compartir un plan de padre e hija con la pequeña, en medio de una guerra mediática con su ex.

En sus redes sociales, Vicuña publicó una tierna postal en la que se lo ve abrazado a Magnolia, disfrutando de una salida al cine. Según detalló, ambos asistieron a ver Papá x dos, la película que el propio actor acaba de estrenar en las salas.

En la foto, se los observa en un clima de total complicidad: Magnolia recostada en el pecho de su papá, mientras él la envuelve con un abrazo protector y lleno de ternura.

¡Es muy linda!