La polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la actriz salió a responderle al actor chileno y desmintió que él no supiera que sus hijos estaban escolarizados en Turquía.

Todo comenzó cuando la China compartió en sus historias de Instagram imágenes de sus tres hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (hijos de Vicuña), vestidos con el uniforme del colegio en Estambul.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

Sin embargo, desde el entorno de Vicuña aseguraron que él no estaba al tanto de la situación. “El abogado del actor dijo que él no tenía idea de que eso estaba sucediendo”, contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas.

LA PALABRA DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DE SUS HIJOS EN TURQUÍA

En el programa de María Belén Ludueña, el periodista Gustavo Méndez leyó en vivo el mensaje exclusivo que la China Suárez le envió para aclarar la polémica de la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía.

“¿Cómo que no sabía? Pero si hacía videollamadas todos los días con los chicos y le contaban a Benjamín todo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”, sostuvo la actriz.

