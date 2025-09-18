Un nuevo escándalo enfrenta a Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez luego de que se conociera que sus hijos, Magnolia y Amancio, fueron escolarizados en Turquía. La información salió a la luz por un posteo de la actriz en redes, y según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el actor chileno se enteró al mismo tiempo que todos los usuarios.

“Es provocadora la China, porque sabe que va a pasar. Encima es el mismo colegio al que iban los hijos de Wanda. Todo tiene un condimento raro”, lanzó la presentadora, tras hablar con el abogado de Vicuña.

El letrado fue categórico: “Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, aseguró.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

Consultada sobre los pasos a seguir, la presentadora detalló, tal como se lo comunicó el letrado: “Le pregunté si van a hacer algo y me dijo: ‘lo estamos analizando’. Queremos que entiendan que con chicos chiquitos hay que consensuar. No podemos judicializarle la vida a la gente. Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”.

De todos modos, Latorre reveló la preocupación más íntima del actor: “En el fondo te da un pánico de que un día no vuelvan (de Turquía)”, cerró, tajante.

BENJAMÍN VICUÑA, EN PIE DE GUERRA CON LA CHINA SUÁREZ POR AMANCIO Y MAGNOLIA

Un nuevo capítulo en la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez salió a la luz tras un explosivo posteo que compartió Ángel de Brito en las redes sociales.

El conductor de LAM contó que el actor chileno se enteró por las redes sociales que sus hijos habían sido escolarizados en Turquía (país en el que está instalada Eugenia con su pareja, Mauro Icardi), sin que él fuera notificado.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”, explicó Máximo Pitrachi, abogado de Vicuña, tal como lo informó De Brito.

La revelación generó gran revuelo, ya que deja en evidencia un nuevo conflicto legal y personal entre los padres de Magnolia y Amancio, que en el último tiempo ya venía atravesando fuertes tensiones en torno a la crianza y residencia de los hijos que tienen en común.

