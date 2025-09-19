Este jueves estalló un nuevo escándalo en la tensa relación que mantienen Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez luego de que se conociera que sus hijos, Magnolia y Amancio, fueron escolarizados en Turquía por la actriz con ayuda económica de Mauro Icardi.

La información salió a la luz por un posteo de la actriz en redes, y según se pudo saber a través de varios medios, el actor chileno se enteró al mismo tiempo que todos los usuarios. “Es provocadora la China, porque sabe que va a pasar. Encima es el mismo colegio al que iban los hijos de Wanda. Todo tiene un condimento raro”, dijo Yanina Latorre en SQP.

Además, la conductora chateó con el abogado de Vicuña, que resaltó que la decisión de escolarizar a los niños fue unilateral de parte de la actriz, y no consultada como estaba acorada tras el escandaloso posteo de “El papá del año”.

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ TRAS LAS PROTESTAS DE BENJAMÍN VICUÑA POR LA ESCOLARIZACIÓN DE SUS HIJOS EN TURQUÍA

“Benjamín no quiere juicios, quiere que entre los abogados se llegue a un acuerdo. Solamente pedimos sentido común”, agregó el letrado, mientras que Yanina agregaba que el actor tendría temor de los chicos “un día no vuelvan (de Turquía)”.

En ese sentido, Gustavo Méndez, habitual interlocutor de la China Suárez en el país, contó que le preguntó a la actriz si los niños están escolarizados, y la actriz no ahorró ironías. "’Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados’”, leyó Méndez, y agregó que ella le adjuntó un listado de personas, pero no quiso revelarlos.

Lejos de contenerse, la China subió la apuesta y apuntó directo contra Vicuña con su siguiente mensaje a Méndez. “’Ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio’“, leyó el conductor de La posta del espectáculo (La Tv Pública).

