Luego de las idas y venidas entre la China Suárez, Mauro Icardi y Yanina Latorre, la actriz eligió una foto de su pareja para brindar un mensaje contundente.

Todo comenzó con especulaciones de la panelista, lo que derivó en una respuesta de Eugenia acerca de qué hicieron en Milan durante 24 horas.

Enseguida, fue el futbolista quien salió al cruce: “Recuerden. Nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos. No olviden. Hay gente que fracasa sola, pero igual quiere dirigir tu camino”.

Foto: @mauroicardi

LA RESPUESTA DE LA CHINA SUÁREZ

A partir de allí, Eugenia escogió la misma foto publicada por Mauro, pero le agregó un condimento.

La China Suárez publicó una polémica foto de Mauro Icardi tras su mensaje en redes: “Reíte así” | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

A la imagen le sumó un contundente texto: “Reíte así toda la vida, mi amor”.