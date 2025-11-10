Amancio Vicuña volvió a ser tendencia en las redes sociales después de que su mamá, la China Suárez, compartió una foto donde se lo ve con un corte de pelo renovado que no pasó desapercibido para nadie.

El hijo menor de la actriz y Benjamín Vicuña estrenó un look moderno y urbano: degradé prolijo, laterales y nuca rapados, y la parte de arriba más larga y desmechada. El contraste de longitudes le dio un efecto “fade” muy actual, típico de las peluquerías más cancheras.

Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de los usuarios. “Amancio se parece a Mauro en esa foto”, escribió uno. Otro fue más directo: “Amancio es igual a Icardi”. Así, las comparaciones con el delantero del Galatasaray no tardaron en multiplicarse.

El look completo de Amancio: moda urbana y guiño futbolero

Para acompañar el corte, Amancio eligió una remera negra básica y un chaleco polar rojo con cierre, que lleva el escudo del club turco en el pecho. Completó el look con bermudas negras y zapatillas deportivas blancas y negras estilo botita.

En una de las fotos también aparece su hermana, Magnolia, con un conjunto deportivo rosa pastel, sumándose a la onda relajada y deportiva de la familia.

La China Suárez y su estilo Y2K en Estambul

La actriz no se quedó atrás y mostró su propio look para ir a almorzar a un restaurante de lujo en Estambul: campera de jean azul con detalles de piel, pantalón de denim tiro bajo al mejor estilo Y2K, remera cropped blanca, zapatillas deportivas blancas y una cartera negra Hermès que coronó el outfit.

El bolso Louis Vuitton de Icardi y la polémica con Wanda Nara

Hace unos días, la China Suárez también mostró un bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi, según ella, de edición limitada. El gesto no cayó bien en el entorno de Wanda Nara, que lo criticó por no haberle hecho un regalo de cumpleaños a su hija Isabella. Pero el delantero del Galatasaray redobló la apuesta y fue visto en el estadio con un conjunto deportivo del club y el clásico bolso Speedy de la marca francesa, una elección que muchos interpretaron como una provocación.

