Rocío Pardo volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un reel que muestra cómo es la vida en la casa de Nico Cabré en Pinamar. Con un estilo cercano y natural, la modelo dejó ver los rincones más íntimos de la residencia, un espacio que combina lujo, diseño minimalista y contacto con la naturaleza.

Desde temprano, Rocío mostró la cocina y el comedor, donde predominan los tonos claros y luminosos, generando amplitud y calma. La vajilla oscura utilizada en el desayuno contrastó con la paleta neutra del ambiente, un detalle que subrayó la armonía estética de la decoración.

El recorrido continuó por el exterior de la propiedad, rodeada de bosque, un entorno ideal para la privacidad y la desconexión en Pinamar. Allí, la modelo aprovechó para grabar fragmentos de sus caminatas por los senderos, resaltando la tranquilidad y frescura del lugar.

CRÉDITO: Instagram

UNA CASA CON TODOS LOS DETALLES

Los seguidores quedaron fascinados con la propuesta estética de la casa: un minimalismo cálido y sofisticado, en el que cada mueble y accesorio refleja atención al detalle. La mezcla de materiales claros con elementos oscuros aporta un aire moderno y elegante, sin perder funcionalidad ni comodidad.

Más allá del diseño, el reel también transmitió la complicidad entre Rocío y Cabré. La pareja disfruta de su día a día entre risas, momentos relajados y actividades simples que conquistan por su naturalidad y frescura.

En redes, los comentarios no tardaron en llegar: muchos destacaron la belleza de la propiedad y el estilo de vida de la modelo, mientras que otros remarcaron cómo logra combinar lo cotidiano con un entorno de lujo discreto y auténtico.